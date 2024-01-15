Какие штрафы заплатят казахстанцы за непредоставление декларации

С 1 января 2024 года в Казахстане начался 3-й этап всеобщего декларирования. Информацию об активах и доходах должны предоставить бизнесмены.

По данным заместителя руководителя Департамента государственных доходов по Мангистауской области Ербола Утеева, декларацию необходимо предоставить руководителям, учредителям юридических лиц и их супругам. А также индивидуальным предпринимателям и их законным вторым половинкам. Документ о доходах нужно сдать и руководителям неработающих фирм. Об этом сообщает департамент государственных доходов по Мангистауской области.

Декларацию необходимо представить в органы государственных доходов по месту жительства в срок до 15 сентября 2024 года.

В документе необходимо отразить активы, находящиеся за рубежом:

недвижимость, земельные участки;

транспортные средства;

воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, суда плавания «река-море»;

доли участия в уставном капитале юридического лица, созданного за пределами РК;

деньги на банковских счетах в иностранных банках в сумме, совокупно превышающей по всем банковским вкладам 1000 МРП, или 3 млн 450 тысяч тенге.

Также в декларации необходимо отразить следующие сведения:

договоры о долевом участии в жилищном строительстве;

ценные бумаги, производные финансовые инструменты;

цифровые активы;

инвестиционное золото;

объекты интеллектуальной собственности, авторского права; наличные деньги до 10 тысяч МРП или 34,5 млн тенге, в том числе в банковских ячейках;

нотариально заверенные договоры займов физического лица.

— Обязательство по представлению деклараций возникнет даже в том случае, если предприниматель или юридическое лицо не ведёт деятельность, то есть является бездействующим или приостановившим деятельность, — пояснил Ербол Утеев. — Всеобщее декларирование направлено на борьбу с теневой экономикой, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет, борьбу с коррупцией. По желанию можно указать любое имущество стоимостью свыше 1 тысячи МРП. Это могут быть культурные ценности, драгоценности, антиквариат, биологические активы. Но такое имущество необходимо оценить у независимого оценщика.

Декларации можно подать в электронном виде несколькими способами: в «Кабинете налогоплательщика» — cabinet.salyk.kz; на портале электронного правительства — egov.kz(раздел «Таможня и налоги»); в мобильных приложениях — e-Salyq Azamat, eGov mobile, а также в мобильных приложениях банков второго уровня.

— За непредставление декларации об активах и обязательствах физического лица предусмотрена административная ответственность. На первый раз в виде предупреждения, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 15 МРП или 51 тысячи 750 тенге. За представление неполных, недостоверных сведений в декларации на первый раз – предупреждение, за повторное нарушение в течение года – штраф в размере 3 МРП или 10 тысяч 350 тенге, — пояснил Ербол Утеев.

Всю необходимую информацию по декларированию и интересующим вопросам налогоплательщики могут получить в единомконтакт-центре по номеру 1414.

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