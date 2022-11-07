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Какие сюрпризы подготовила погода на 8-10 ноября 

Атмосферные фронты обусловят неустойчивый характер погоды в начале новой рабочей недели.

Пройдут осадки, преимущественно в виде снега, лишь в южных регионах в виде дождя и снега, 8 ноября в отдельных районах востока, в горных и предгорных районах юга и юго-востока Казахстана ожидаются сильные осадки.

В ночные и утренние часы ожидаются туманы, гололеды, в северной половине низовые метели.

Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидается.

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