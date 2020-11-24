Какие социально значимые проекты появились в этом году в районе Костанайской области

Уже более 10 лет акимат района Беимбета Майлина и крупнейшее промышленное предприятие этого региона «Варваринское» связывают тесные партнерские отношения. Меморандумы о социально-экономическом сотрудничестве заключаются ежегодно. 2020-ый стал насыщенным на разного рода обновления — в сёлах появились спортивные площадки, парк молодёжи, модульная газовая котельная в доме культуры и ещё много чего.

На протяжении последних 25 лет здание дома культуры села Елизаветинка находилось без отопления и функционировало только летом. В 2020 году все изменилось. Предприятие Варваринское выделило средства на установку модульной газовой котельной, которая теперь отапливает все здание. Кроме того, установка котельной позволила трудоустроить несколько местных жителей.

«Дополнительно три новых рабочих места открыли, это получается три семьи работают. Операторы газовые, которые прошли обучения специальные»,- говорит аким Набережного сельского округа района им. Б. Майлина Талгат Туйтебаев.

Также в этом году золотопромышленники профинансировали бурение дополнительных скважин в селах Набережное и Красносельское. Прежде, жители этих населенных пунктов могли пользоваться водой лишь несколько часов в сутки, а теперь вода поступает бесперебойно. В прошлом году ко Дню металлурга в с.Айет был открыт Парк молодежи. Работа над совместным проектом акимата района и АО «Варваринское» в 2020-м была продолжена. Этим летом на территории парка появилась новая спортивная площадка с популярными уличными тренажерами и элементами ворк-аут.

«Для районного центра это большой плюс. Потому что молодежь районного центра, люди пожилые прогуливаясь здесь могут прийти, потренироваться»,- сказала главный специалист отдела внутренней политики акимата сельского округа Айет района им. Б. Майлина Альмира Шин.

Подрастающее поколение района Беимбета Майлина увлекается не только спортом. Здесь активно развивается волонтерское движение. Варваринское не оставляет без внимания инициативы и акции молодежи. В селе Николаевка, благодаря стараниям варваринских горняков появилась отличная спортивная площадка, новые тренажеры и даже теплая раздевалка для учеников. После емонта появился в здании и тёплый туалет.

«У нас дети ходили все время на улицу в туалет. Теперь построили теплый туалет, это вообще замечательно. У меня в этом году пошли двое детей в нулевой класс, ну как им ходить на улицу зимой»,- рассказала жительница села Николаевка Ольга Обанина.

Кроме того было установлено ограждение в Асенкритовской средней школе. Для отопления школы им. Беимбета Майлина и предшкольного интерната модернизирована котельная, установлена газовая горелка. Это только часть масштабных проектов 2020 года. Стабильная работа предприятия позволяет уделять постоянное внимание социальному развитию района Беимбета Майлина. Ключевые приоритеты остаются неизменными — это поддержка сферы образования, спорта, здравоохранения и культуры, а также помощь социально уязвимым слоям населения.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.