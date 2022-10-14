Какие сообщения нельзя открывать в WhatsApp, объяснил эксперт

Эксперт Института кибербезопасности Шамиль Магомедов объяснил, какие сообщения в мессенджерах, в частности в WhatsApp, нельзя открывать, передает Tengri Lifestyle со ссылкой на 1prime.

Наибольшую опасность представляют сообщения с незнакомых номеров, содержащие GIF-анимацию, ссылки и текстовые файлы, уверяет он.

«С помощью таких приемов социальной инженерии хакеры могут «подсадить» в ваш смартфон вредоносную программу, получить доступ к конфиденциальной информации», — говорит специалист. Если на превью сообщения с незнакомого номера вы видите, что оно содержит такого рода контент, Магомедов советует удалять послание, даже не открывая его. Не стоит также доверять сообщениям, содержащим призывы к действию или интригующие фразы. Например, «Переходи на сайт», «Выиграй приз», «Ты не поверишь, какое фото я нашел» и подобные. «Если вы действительно стали победителем какого-то конкурса серьезной, не мошеннической акции, организаторы найдут способ связаться с вами другим путем», — отмечает эксперт. Также по-прежнему популярный способ связи преступников с потенциальной жертвой — это SMS-сообщения. Зачастую на такие уловки попадаются люди старшего возраста. «Тревожный знак, если SMS приходит от контакта с обобщенным названием Info, Information, Site и так далее. Такие сообщения лучше удалять, не открывая, тем более не переходя по содержащимся внутри ссылкам», — предупреждает специалист. Для того чтобы свести к минимуму вероятность хакерской атаки, не забывайте регулярно сканировать смартфон при помощи антивирусного приложения. Не устанавливайте приложения, назначение которых вы не знаете. Объясните правила цифровой гигиены детям и пожилым родственникам и обязательно блокируйте незнакомые номера, которые рассылают подозрительный контент, резюмировал собеседник

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