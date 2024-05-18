Какие специалисты в среднем получают больше миллиона тенге в Казахстане

Средняя зарплата в Казахстане составляет 382 279 тенге. Однако специалистам из некоторых сфер в среднем платят больше 1 млн тенге. Например, финансистам и нефтяникам. Об их доходах читайте на NUR.KZ.

По итогам 1 квартала 2024 года средняя номинальная зарплата в Казахстане установилась на уровне 382 279 тенге. Естественно, такие оклады не у всех граждан – итоговая сумма сильно зависит от региона страны, а также от специальности работника.

Например, в сфере рыболовства и рыбоводства средняя зарплата составила всего 134 621 тенге, а в целом работникам из сельского хозяйства платят около 212 300 тенге. Впрочем, некоторые специалисты, согласно данным Бюро национальной статистики, получают значительно больше, чем в среднем по стране.

Например, работникам, занятым в горнодобывающей промышленности и в разработке карьеров, платят в среднем по 864 029 тенге. Однако это не рекорд. Специалисты из сферы «Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги», например, получают гораздо больше – в среднем 938 377 тенге. Специальности-миллионеры Можно найти еще более «богатые» специальности.

Больше, чем у горняков и айтишников, средние зарплаты работников из сферы «Деятельность морского и прибрежного грузового транспорта» – порядка 1 028 881 тенге в месяц. К слову, она входит в категорию «Транспорт и складирование», где средний оклад составляет 510 648 тенге.

В списке «миллионеров» также оказалась сфера «Деятельность головных компаний; консультирование по вопросам управления» из категории «Профессиональная, научная и техническая деятельность» – здесь средняя зарплата составила 1 102 220 тенге. В среднем в категории оклады заметно ниже – 531 847 тенге. Похожая ситуация наблюдается и в других «сферах-миллионерах». Например, во «Вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования» средняя зарплата составляет 1 213 112 тенге, а в «Страховании, перестраховании и пенсионном обеспечении, кроме обязательного социального обеспечения» – 1 372 158 тенге. Обе эти сферы входят в категорию «Финансовая и страховая деятельность», где средний оклад равен 780 876 тенге. В сфере «Добыча сырой нефти и природного газа» платят в среднем по 1 476 869 тенге, тогда как в целом в категории «Промышленность» средние оклады составляют лишь 546 968 тенге.

Однако бесспорным лидером по размерам зарплат стала сфера «Производство табачных изделий», где платят в среднем по 1 646 590 тенге. Это сразу в 3,6 раза больше средней зарплаты в целом в категории «Обрабатывающая промышленность» (450 501 тенге в месяц)

Таким образом, в Казахстане большие оклады получают не только в сфере добычи ресурсов. Впрочем, важно помнить, что средняя номинальная заработная плата не показывает точную сумму, которую получает каждый казахстанец. Это касается и сфер с самыми высокими окладами. Ранее мы подробно рассказывали о том, каким образом подсчитывается средняя зарплата в Казахстане и почему она зачастую кажется «завышенной».

@Автор: Илья Манаев

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