Какие специальности будут востребованы в 2024-2025 учебном году?

В стране начался прием документов в организации технического и профессионального образования. В новом учебном году по государственному образовательному заказу планируется принять 145 тысяч абитуриентов, это на 10 тысяч человек больше по сравнению с предыдущим годом, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

Государственный образовательный заказ увеличен по техническим специальностям: геология, машиностроение, энергетика, IT, металлургия, транспорт и др.

Вместе с тем, вот уже третий год абитуриентов колледжей принимают и по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Ежегодно по 10 тысяч студентов, что позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда.

Также с этого года будет увеличен и расширен перечень квот для приема в колледжи:

• для лиц с инвалидностью I или II группы, с инвалидностью с детства;

• для детей с инвалидностью и для детей из семей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства, лиц с инвалидностью I или II группы;

• для граждан Республики Казахстан, выслуживших установленный срок срочной воинской службы по призыву.

Напомним, подать заявление абитуриентам колледжей возможно двумя способами: бумажном в колледже и электронном через портал egov.kz. Для зачисления в колледж выпускники 9 классов могут подать документы с 25 июня по 18 августа, а выпускники 11 классов с 25 июня по 20 августа.

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