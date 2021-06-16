Какие страны готовы признать казахстанский паспорт вакцинации

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На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой сообщил о том, что уже три страны — Монголия, Венгрия и Таиланд — изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации, передает корреспондент zakon.kz.
Сейчас уже три страны изъявили желание в двустороннем формате признать паспорта вакцинации — Монголия, Венгрия, Таиланд, которые к нам обратились о взаимном признании паспортов, мы с ними сейчас работаем, — сказал Цой.
Помимо этого, по его словам, такие же намерения выразили Турция и Кипр — те страны, которые признают паспорта вакцинации всех стран.
То есть сейчас идет проработка. Министерство иностранных дел непосредственно прорабатывает со всеми странами-партнерами по взаимному признанию данных вакцин. И именно паспортов вакцинации. Но несмотря на это, не надо к этому привязываться, потому что в любую страну можно заехать в принципе, имея на руках ПЦР-тест. Поэтому если у вас есть отрицательный ПЦР-тест, вы можете въехать в страны спокойно. Поэтому здесь не должно быть проблем, — заверил глава ведомства.
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