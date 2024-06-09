Какие суммы денег «опасно» хранить на депозитах в Казахстане

Банковский депозит является одним из самых понятных и удобных инструментов для сохранения своих сбережений. Но им надо уметь пользоваться, учитывая риски. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Высокие ставки по тенговым депозитам сделали тенге выгоднее иностранных валют, и казахстанцы накопили рекордные 20,5 трлн тенге.

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напоминает о рисках: банки могут лишиться лицензии, а выплаты по депозитам ограничены до 20 млн тенге на сберегательные депозиты в тенге.

КФГД рекомендует диверсифицировать вложения по разным банкам и следить за лимитами, чтобы избежать убытков и получить максимальную сумму возмещения при страховом случае.

Условия по тенговым банковским депозитам стали одной из причин, которые привели к тому, что тенге оказался выгоднее иностранных валют за последний год. Все дело в высоких ставках вознаграждения, которые зависят от базовой ставки Нацбанка.

На этом фоне казахстанцы смогли накопить рекордные суммы на своих счетах: почти 20,5 трлн тенге.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), даже такой понятный и безопасный инструмент может иметь свои риски, которые важно учитывать, чтобы не столкнуться с убытками.

О чем важно помнить владельцам депозитов

Банки второго уровня являются достаточно надежными, но все же могут столкнуться с лишением лицензии по различным причинам.

В таком случае вкладчикам выплачивается гарантийное возмещение, но оно имеет строгие лимиты:

до 20 млн тенге – по сберегательным депозитам (вкладам) в тенге;

до 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;

до 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

С учетом имеющихся предельных размеров гарантийных сумм при размещении средств в банках стоит обратить внимание на несколько рекомендаций от КФГД.

Совет 1: диверсифицировать вложения по банкам Например, если на депозите были размещены накопления, превышающие максимальную сумму возмещения, то незащищенный остаток можно будет получить только от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности. Однако нет гарантий, что вырученных комиссией средств может хватить на такие выплаты. Поэтому, чтобы избежать ожидания и получить всю сумму возмещения сразу при страховом случае, КФГД рекомендует вкладчикам хранить сбережения в разных банках. Таким образом деньги на счетах гарантируются отдельно по каждому из них.

Совет 2: следить за лимитами Вкладчики также могут одновременно иметь в одном банке несколько депозитов, вклады в инвалюте и средства на текущих и карточных счетах.

«При выплате возмещения данные суммы будут складываться и в конечном результате по ним выплатят совокупную сумму гарантийного возмещения – не более 20 млн тенге с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита. Рассчитать гарантийное возмещение по своим депозитам вкладчики могут уже сейчас в режиме онлайн. На сайте фонда в разделе «Депозиты и гарантия» есть специальный калькулятор», – отмечают в КФГД.

Также указывается, что в программу гарантирования не входят исламские банки – этот фактор тоже нужно учитывать. Другими словами, вкладчикам следует помнить о рисках и стараться хранить свои деньги так, чтобы они покрывались гарантией защиты на случай ликвидации банка.

@Автор: Марк Мауленкулов

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