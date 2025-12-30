В 2026 году в Казахстане планируется ввести плату за проезд ещё на шести автодорогах. Об этом LS сообщили в Министерство транспорта Республики Казахстан.

Как уточнили в ведомстве в ответе на редакционный запрос, общая протяжённость новых платных участков составит порядка 1,8 тысячи километров.

Платный режим будет введён на следующих направлениях:

— Караганда – Балхаш — 363 км;

— Бурылбайтал – Курты — 228 км;

— Актобе – Кандыагаш — 96 км;

— Талдыкорган – Өскемен — 768 км;

— Атырау – Астрахань — 277 км ;

— Мерке – Шу — 78 км.

Также в министерстве сообщили, что в 2026 году прогнозируемые поступления от эксплуатации платных автодорог составят около 100 млрд тенге. При этом пересмотр тарифов на проезд в следующем году не планируется.

Ранее LS сообщал, что действующие тарифы при предоплате и постоплате составляют 2–2,5 тенге за километр для легковых автомобилей и от 6–7 до 37–44 тенге за километр для грузового транспорта — в зависимости от категории дороги и грузоподъёмности. За 11 месяцев 2025 года водители заплатили за проезд по платным трассам 79 млрд тенге.

