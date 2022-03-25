Какие трассы из-за снегопада, метели и плохой видимости остаются закрытыми, рассказали в Казавтожоле

На пяти участках трасс республиканского значения ограничено движение транспорта, сообщает пресс-служба АО НК КазАвтоЖол.
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Акмолинская область:
с 24.03.2022 г. в 18.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. г.Державинск-гр.Костанайской обл
Карагандинская область:
- с 22.03.2022 г. в 07.30 ч. «Жезказган-Петропавловск» км. 142-252, уч. с.Сарлык-гр.Костанайской области.2. с 24.03.2022 г. в 11.45 ч. «Екатеринбург-Алматы» км. 1473-1505, уч.Севера восточный обход
Костанайская область:
- с 22.03.2022 г. в 07.45 ч. в связи с ухудшением погодных условий в Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык
- с 24.03.2022 г. в 18.00 ч. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.
Сейчас последствия непогоды устраняют более 600 единиц спец.техники и 1,100 дорожных рабочих.
Напомним, что общее количество ограничений с 19.03 по 25.03 — 112 раз, в том числе: Павлодарская обл — 27, Акмолинская обл — 29, ВКО — 13, Караганда — 23, Мангыстау — 1, Костанай — 7, Актобе — 10, СКО — 2.
Затрачено 5 500 м3 противогололедного материала.
Работы по зимнему содержанию продолжаются в усиленном режиме. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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