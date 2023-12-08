Какие трассы открыли в Костанайской области?

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8 декабря с 8. 00 в связи с благоприятными погодными условиями открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области:
1) Костанай–Введенка — 8-97 км;
2) Красная Пресня – Звериноголовское – 0-56 км;
3) Карасу-Б. Чураковка – 0-114 км;
4) Айет-Варваринка–граница РФ- 0 -40 км;
5) Тобол-Айет-Красносельсеой-Набережное – 0-45 км;
6) Житикара-Камысты-Ливановка – 0-48 км, 56-71,3 км;
7) Адаевка-Уркаш-Аралколь – 0-110 км;
8) Рудный-Каячары-Федоровка – 0-82,7 км;
9) Аулиеколь-Жалдама 0-257 км;
10) Аулиеколь-Москалевка 0-52 км;
11) Аулиеколь-Диевка 0-50 км;
12) Лисаковск-Каиндыколь-Арка 0-71,8 км;
13) Койбагор-Карасу-Севастопольское 0-124 км;
14) Тобыл-Садчиковка-Сергеевка 0-46 км;
15) Подъезд к с. Загаринка 0-17 км;
16) Подъезд к с. Архиповка 0-12 км;
17) Пресногорьковка-Белоглинка-Воскресеновка 0-46 км;
18) Узунколь-Сарыколь 0-79 км;
19) Сарыколь-Б.Дубравы 0-56 км;
20) Обход г. Рудный 0-9 км;
21) Караменды-Раздольное-Аралколь 0-128 км.
8 декабря с 08-00 в связи с улучшением погодных условий открыто движение для всех автотранспортных средств на участках а/д республиканского значения Костанайской области:
1. А-16 «Жезказган-Петропавловск» км 340-377 (от г. Аркалык до гр. Акмолинской области),
2. Р-36 «Костанай – Аулиеколь – Сурган» км 8-232 (от г. Тобыл до гр. Акмолинской области),
3. М-36 «Гр. РФ (на Екатеринбург)-Алматы» км 418-729 (от п.Карабалык, через г.Костанай до гр. гр. Северо-Казахстанской области),
4. А-21 «Мамлютка-Костанай» км 180-250 (от с. Узынколь до г. Тобыл).
5. А-22 «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» 234-503 (от гр. Актюбинской области до г. Рудный).