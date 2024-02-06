Какие трассы открывают в Костанайской области?

Информацию распространила служба «112».

6 февраля с 08-40 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области:

«Тобол-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км.

6 февраля с 09-00 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:

Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (218-232 км, с. Октябрьское-гр. Акмолинской обл.);

А-16 «Жезказган-Петропавловск» (340-377 км, г. Аркалык-гр. Акмолинской обл.).

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