Какие трассы открывают в Костанайской области?

pixabay.com
Информацию распространила служба «112».
6 февраля с 08-40 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участке автодороги областного значения Костанайской области:
«Тобол-Садчиковка-Сергеевка» 0-46 км.
6 февраля с 09-00 в связи с улучшением погодных явлений открыто движение для всех автотранспортных средств на участках автодорог Республиканского значения Костанайской области:
Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (218-232 км, с. Октябрьское-гр. Акмолинской обл.);
А-16 «Жезказган-Петропавловск» (340-377 км, г. Аркалык-гр. Акмолинской обл.).
Tags: Алау алау кз алау новости алау тв Казахстан Костанай Костанайская область новости новости алау общество РТН