По состоянию на 8.00 24 марта в трёх областях на трёх республиканских автодорогах ограничили движение, сообщает «КазАвтоЖол».
Актюбинская область:
автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92 (Кандыагаш – Эмба)
Костанайская область:
на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (Россия)
Северо-Казахстанская область:
автодорога Обход Петропавловска, км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль)
В настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалистов.
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