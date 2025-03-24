По состоянию на 8.00 24 марта в трёх областях на трёх республиканских автодорогах ограничили движение, сообщает «КазАвтоЖол».

Актюбинская область:

автодорога Кандыагаш – Эмба – Шалкар – Иргиз, км 3-92 (Кандыагаш – Эмба)

Костанайская область:

на нейтральной зоне Казахстанско-Российской границы, вблизи села Мариновка (Россия)

Северо-Казахстанская область:

автодорога Обход Петропавловска, км 4-7 (с кольцевой развязки Кожаберген жырау до моста через реку Есиль)

В настоящее время для содержания дорог задействованы 259 единиц спецтехники и 539 специалистов.

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