Какие трассы закрыты в Костанайской области

По данным МИИР РК, в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:

В Костанайской области:

1. «Жезказган-Петропавловск» км 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.

2. «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км 50-161, уч. г.Житикара-гр.РФ.

3. «Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, уч. с.Денисовка-с.Комаровка.

4. «Жетикара-Чайковский» км 0-27 уч. п.Жетикара-п.Чайковский.

5. «Обход с.Мариновка» км 0-9.

6. а/д «Екатеринбург-Алматы» км 419-540, уч. п.Карабалык-г.Костанай.

7. «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км 0-50, уч. п.Денисовка-г.Житикара.

8. «Обход г.Костанай» км 0-21.

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