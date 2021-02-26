Какие трассы закрыты в Костанайской области

По данным МИИР РК, в связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение для транспорта на автодорогах республиканского значения:
В Костанайской области:
1. «Жезказган-Петропавловск» км 252-377, уч. гр.Карагандинской обл. – уч. гр.Акмолинской обл.
2. «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км 50-161, уч. г.Житикара-гр.РФ.
3. «Денисовка-Аршалы-Комаровка» км 0-96, уч. с.Денисовка-с.Комаровка.
4. «Жетикара-Чайковский» км 0-27 уч. п.Жетикара-п.Чайковский.
5. «Обход с.Мариновка» км 0-9.
6. а/д «Екатеринбург-Алматы» км 419-540, уч. п.Карабалык-г.Костанай.
7. «Денисовка-Житикара-Мюктыколь-гр.РФ» км 0-50, уч. п.Денисовка-г.Житикара.
8. «Обход г.Костанай» км 0-21.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области