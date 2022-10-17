Какие участки автодорог станут платными в Казахстане

В ходе «правительственного часа» в Мажилисе министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев сообщил, что 2,5 тысячи километров автодорог II категории планируется сделать платными в Казахстане после их приведения в нормативное состояние, передает Экспресс К.

Согласно планам министерства, платными планируется сделать следующие участки: Кызылорда — Аральск, Актобе — Уральск, Актобе — Оренбург, Кайнар — Бишкек, Жетибай — Шетпе — Бейнеу — Акжигит, Павлодар —Семей, Северный обход Астаны, Уральск — Саратов, Кокшетау — Петропавловск, Астана — Атбасар, Павлодар — Омск, Семей — Калбатау.

На сегодняшний день платность внедрена на 11 участках протяженностью более 2 тысяч километров. При тарифе 1 тенге за километр для легковых автомобилей и 25 тенге за километр — для грузовых сборы с начала года составили 4 миллиарда тенге.

Как сообщил министр Ускенбаев, в связи с многочисленными обращениями водителей грузового транспорта для проезда по платным дорогам Казахстана можно будет приобрести годовой абонемент. Его стоимость составит 350 тысяч тенге.

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