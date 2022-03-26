Какие учителя будут получать двойную зарплату?

Педагоги, которые захотят работать в регионах с дефицитом педагогических кадров, получат льготы и материальное вознаграждение, сообщается в проекте соответствующей программы.

Специальную программу привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей, представили для публичного обсуждения, передает informburo.kz

Пакет стимулирующих мер поддержки педагогов предусматривает:

стимулирующую доплату в размере 100% от должностного оклада за счёт целевых трансфертов республиканского бюджета;

компенсацию расходов за аренду жилья и оплату коммунальных услуг в полном объёме;

нормы по сокращённым срокам отработки для выпускников программы «Болашақ», привлечённых в целевые регионы;

включение привлечённых педагогов в кадровый резерв руководителей, заместителей руководителя организаций образования.

проведение конкурса «Лучший молодой учитель года» один раз в два года (в качестве призового фонда предусматривается трёхмесячная стажировка в ведущих организациях образования Казахстана, направление на международные конференции по вопросам среднего образования).

Местные исполнительные органы обеспечивают педагогов, прибывших на работу в населённый пункт, жильём в рамках действующего законодательства и оплатой коммунальных услуг в полном объёме, говорится в документе.

Для привлечения педагогов на вакантные должности будут создаваться координационные советы при областных управлениях образования целевых регионов (Атырауская, Туркестанская, Алматинская, Мангистауская области). В конкурсном отборе могут участвовать педагоги, имеющие высшее педагогическое, высшее профессиональное образование по соответствующим профилям, в том числе студенты выпускных курсов педагогических специальностей высших учебных заведений, своевременно и в полном объёме предоставившие все необходимые документы.

Конкурсный отбор учителей для участия в программе проводится два раза в год. Претенденты должны загрузить документы на электронной платформе местных исполнительных органов. Не допускаются к участию в конкурсе претенденты:

имеющие медицинские противопоказания;

состоящие на учёте в психиатрическом и (или) наркологическом диспансере;

имеющие запрет на педагогическую деятельность в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда или медицинским заключением;

на основании ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом РК.

Первый этап конкурса состоит из тестирования и написания эссе. Тест по профилирующему предмету состоит из 25 заданий, объём эссе – 350 слов. Второй этап проводится в форме дистанционного собеседования. Для педагогов, прошедших конкурсный отбор, предусматривается обязательное обучение. Для них будут организованы четырёхнедельные курсы повышения квалификации, содержание которых будет направлено на развитие предметных, методологических, психолого-педагогических и других компетенций.

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