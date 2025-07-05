С 1 января 2026 года в Казахстане вырастут пенсии и социальные выплаты. Об этом рассказала министр труда и соцзащиты Светлана Жакупова, передает Finratings.kz

По ее словам, правительство ориентируется на то, как быстро растут цены. Чтобы поддержать граждан, выплаты поднимают на уровень прогнозной инфляции – на 10%.

Из бюджета на это уже предусмотрено более 622 млрд тенге.

«Повышение затронет всех пенсионеров – как получателей базовой, так и солидарной пенсии, – уточнила министр.

Больше станут получать и люди с инвалидностью, а также родители, которые ухаживают за детьми с особыми потребностями. Поднимут и выплаты тем, кто потерял кормильца.

Например, если человек сейчас получает солидарную пенсию в 100 тысяч тенге, то после индексации она вырастет до 110 тысяч.

В Минтруда поясняют: цель этой меры – поддержать казахстанцев, которым тяжелее всего справляться с ростом цен.

Кто получит прибавку:

Почти 2,5 млн пенсионеров;

Около 540 тыс. людей с инвалидностью;

До 200 тыс. семей, потерявших кормильца – их пособия тоже подрастут на 10 %;

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