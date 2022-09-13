Какие учителя могут претендовать на премию в 3 млн тенге

inbusiness.kz
В преддверии Дня учителя в стране стартовал конкурс «Лучший педагог». Победители получат премии в размере трёх миллионов тенге, сообщает пресс-служба Министерства просвещения Казахстана.
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Участие в конкурсе могут принять штатные учителя организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования, передает informburo.kz
Приём документов начался 12 сентября, он продлится до 22 сентября 2022 года. Информация о конкурсе будет размещена на сервисе kundelik.kz, которым пользуются все 380 тысяч учителей Казахстана.
Впервые за всю историю конкурса приём заявок на участие, регистрация, подача конкурсной документации, оценивание будут осуществляться в цифровом формате на веб-портале teachercontest.iac.kz.
«Мы увеличили призовой фонд и надеемся, что это станет мотивацией для прихода в профессию сильных специалистов и данью уважения к тем, кто трудится в профессии не один десяток лет. На звание «Лучший педагог» могут претендовать учителя, которые работают в организациях образования и имеют непрерывный педагогический стаж не менее пяти лет на момент представления документов. Это педагоги детских садов, школ и колледжей. В рамках конкурса будут учтены вклад педагога в развитие системы образования, его профессиональное мастерство и результативность деятельности», – сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.
Конкурс состоит из трёх этапов:
- І этап – районный/ городской уровень;
- ІІ этап – областной уровень;
- ІІІ этап – республиканский уровень.
На республиканский уровень по итогам двух конкурсов проходят те педагоги, которые смогли набрать наивысшие баллы.
В прошлом году по три миллиона тенге получили 64 педагога из разных регионов страны. Республиканский конкурс «Лучший педагог» проводится с 2012 года.
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