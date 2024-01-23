Какие улицы будут ремонтировать в Костанае в этом году, сообщили в акимате

В этом году в Костанае планируют отремонтировать 42 улицы города. На 38 проведут средний ремонт, а на 4 планируется реконструкция. Она коснется улиц Баймагамбетова, Фролова, Назарбаева и Гоголя. Также в этом году планируют завершить ремонт на улице Съянова, местные жители ждут его уже несколько лет.

На участке улицы Фролова от Абая до Алтынсарина добавят парковочные места. Жители микрорайона «Жана кала» поднимали этот вопрос уже неоднократно.

«Мы видим, что парковочных мест не хватает на «Жана кала», поэтому именно на Фролова будем расширять. То есть за счет зеленки, за счет зеленой территории будем делать парковочные места. Другого там выхода нет, там сети будем двигать где-то. Плюсом там есть еще 5-4 домов, которые уйдут под выкуп там мы должны делать парковки или зеленые зоны», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

По такому же принципу появится парковка и по улице Наримановская, в тех же границах от Абая до Алтынсарина. Помимо этого в городе отремонтируют 45 дворовых территорий. Как отметили в отделе ЖКХ, таким образом, к концу этого года уже 90% дворов будут считаться обновлёнными. Ремонт оставшихся запланирован на 2025-ый год. Ожидаются в этом году и нововведения на дорогах.

«Для организации безопасного движения пешеходов в проезжей части дороги в текущем году планируется устройство -8 ми проекционных пешеходных переходов на общую сумму 26,7 млн тенге. Это проекция будет видна в любую погоду в дождь, снег, темень и слякоть», — сказал аким.

Руководитель отдела ЖКХ также отметил, что в этом году на 10 участках установят ливневые канализации, на это из бюджета было выделено 150 миллионов тенге. В прошлом году ливневка появилась на одном из проблемных объектов — это мост ПЧСТР. Теперь при реконструкции дорог будут сразу предусматривать и установку ливневок. А ещё на нескольких костанайских дорогах появятся выделенные полосы для поворота.

«В 2024 году в рамках снижения транспортной нагрузки отделом ЖКХ совместно с сотрудниками полиции разработана дорожная карта безопасности. Согласно ей планируется устройство выделенных полос в направлении направо на 4 перекрестках. А также расширение проезжей части и устройство постоянной зеленой стрелки направо на 14 перекрестках», — говорит руководитель отдела ЖКХ акимата Костаная Денис Петрухно.

По словам Дениса Петрухно, подобные полосы в 2023-м году уже показали свою эффективность, например, на повороте с улицы Дощанова на Уральскую, а также с Доненбаевой на Назарбаева.

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