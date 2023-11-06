В списке 23. Какие улицы переименуют в Костанае, сообщили на аппаратном совещании

Сегодня на аппаратном совещании в акимате Костаная обсудили вопрос переименования улиц в областном центре. По данным управления культуры акимата Костанайской области, в 2023 году в республиканскую ономастическую комиссию направлены документы по переименованию четырёх улиц. Вместе с тем в Костанае имеются улицы с названиями несоответствующие развитию современного Казахстана.

Кроме того, как было отмечено на совещании, имеется проблема с повторяющимися названиями улиц, возникшая в связи с присоединением к городу новых жилых массивов. К примеру, в Костанае есть четыре улицы с названием «Степная» — в жилых массивах Амангельды, Геофизик, Ударник, Дружба.

Всего таких улиц 23. По этому вопросы высказался аким Костаная Марат Жундубаев.

«Я не большой сторонник переименования, но если это уже тяжело, например, для почты, для людей….Одну и ту же улицу в городе иметь тоже не хорошо. Значит целесообразно, согласен. У нас есть специальная ономастическая комиссия, надо этим вопросом заниматься. И в будущем, когда появляются новые улицы, тоже надо думать, не просто называть «Цветочная» или «Степная», чтобы их потом переименовывать. Надо уже думать основательно. Пусть будет без имени некоторое время, лучше подождать, когда будет мнение у людей, тех кто там проживает», — сказал аким Костаная.

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