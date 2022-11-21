Очередность улиц на газификацию в Костанае сообщили в отделе ЖКХ

Сегодня газифицировано более 17 000 индивидуальных жилых строений и 72 129 квартир в городе Костанай. Об этом сообщает отдел ЖКХ Костаная.

В 2021 году завершены строительно-монтажные работы сетей газоснабжения по следующим объектам:

— по ул. Киевской в г. Костанай;

— по ул. Л. Чайкиной в г. Костанай;

— по ул. Узкоколейная в г. Костанай;

— по ул. Пикетная, ул. Мостовая, ул. Линейная, ул. Сарыбая в г. Костанай.

По данным объектам жители могут получить техусловия по адресу ул. Алтынсарина, 130,в офисе АО «ҚазТрансГаз Аймақ».

В 2022 году проектной организацией ТОО «Межрайгаз» был разработан проект по строительству подводящего газопровода к жилому многоквартирному дому по улице Пушкина, 131 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы планируются на 2023 год при наступлении благоприятных погодных условий.

После получения технических условий от АО «ҚазТрансГаз Аймақ» в 2023 году планируется разработка проектно-сметной документации по строительству газораспределительных сетей по улицам: Титова, Поповича, Свободы и Высокая.

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