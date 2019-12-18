Какие уникальные документы нашли сотрудники Костанайского историко- краеведческого музея

Осенью этого года сотрудники Костанайского областного историко-краеведческого музея смогли поработать с документами сразу двух российских архивов — Челябинского и Омского, сообщает alau.kz

Из Челябинска они привезли документы о становлении Кустанайского уезда. В них говорилось о том, как развивалась печать и здравоохранение, как люди работали с детьми-беспризорниками. Удалось обнаружить и сделать копии уникальной переписки за 1925 год.

«Мы нашли и привезли из Челябинска документы с подлинной подписью Ахмета Байтурсынова о передаче Кустанайского уезда из Челябинской губернии в Киргизский край. Очень долго длилась эта переписка, в итоге передача состоялась в Киргизский край», — рассказала сотрудница Костанайского областного историко-краевелческого музея Евдокия Суряднова.

Немало документов удалось привезти о работе продовольственных комиссий, созданных после 1917 года. Из них музейные работники смогли узнать немало информации, касающейся жизни кустанайцев того периода. В них рассказывалось о состоянии сельскохозяйственной отрасли, где и сколько сеяли пшеницы и производили мяса. Также можно было узнать границы волостей, численность населения.

В Омске были просмотрены архивные дела по материалам главного управления Западной Сибири, Штаба Отдельного Сибирского корпуса, о политико-экономических взаимоотношениях с казахскими жузами, создании Ново-Ишимской линии в 1743 году и деятельности Кенесары Касымова.

«Восстание Кенесары Касымова охватило большую территорию. В документах писали, чтобы он отпустил детей и женщин, вернули скот в аулы. Но тот не шел на примирения. Таких документов у нас еще не было»,- сообщила Евдокия Суряднова.

Из Омска специалисты Костанайского областного историко-краеведческого музея привезли 35 документов. Это примерно 70 листов. Еще больше сотни копий удалось сделать в Челябинске. По словам музейных работников, все они уже внесены в документальный фонд и их могут посмотреть все желающие.