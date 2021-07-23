Какие вакцины остались в Казахстане, рассказали в Минздраве

«QazVac сегодня в наличии есть три тысячи доз, наибольшее количество в Мангистауской области и в Атырауской области. Нет QazVac в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы. И Sinopharm сегодня первого компонента осталось 6 286 доз — это вся вакцина, он сегодня есть в наличии только в Мангистауской области», — добавила Айжан Есмагамбетова.