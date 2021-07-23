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Какие вакцины остались в Казахстане, рассказали в Минздраве

russian.rt.com

Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова озвучила количество доступных в Казахстане вакцин от коронавируса, передает  Tengrinews.kz.

«Сегодня у нас в наличии имеется 582 141 доза вакцины первого компонента вакцин второго компонента 1 миллион 194 тысяч доз. На сегодня остаток CoronaVac первой дозы вакцины составляет порядка 20 тысяч доз, практически во всех регионов, но в разных количествах. Наибольшее количество в Мангистауской области. Нет его в ВКО и Актюбинской области», — сообщила Есмагамбетова  на онлайн-брифинге в СЦК.

Остаток первого компонента «Спутника-V», по ее словам, на сегодня составляет 561 тысяч «с копейкам». Вакцина есть в наличии во всех регионах страны.

«QazVac сегодня в наличии есть три тысячи доз, наибольшее количество в Мангистауской области и в Атырауской области. Нет QazVac в Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Туркестанской областях и Алматы. И Sinopharm сегодня первого компонента осталось 6 286 доз — это вся вакцина, он сегодня есть в наличии только в Мангистауской области», — добавила Айжан Есмагамбетова.
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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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