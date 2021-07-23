Какие вакцины остались в Казахстане, рассказали в Минздраве

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Глава Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава Айжан Есмагамбетова озвучила количество доступных в Казахстане вакцин от коронавируса, передает Tengrinews.kz.
«Сегодня у нас в наличии имеется 582 141 доза вакцины первого компонента вакцин второго компонента 1 миллион 194 тысяч доз. На сегодня остаток CoronaVac первой дозы вакцины составляет порядка 20 тысяч доз, практически во всех регионов, но в разных количествах. Наибольшее количество в Мангистауской области. Нет его в ВКО и Актюбинской области», — сообщила Есмагамбетова на онлайн-брифинге в СЦК.
Остаток первого компонента «Спутника-V», по ее словам, на сегодня составляет 561 тысяч «с копейкам». Вакцина есть в наличии во всех регионах страны.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области