USD 475.62
EUR 519.23
RUB 5.52
  1. Home
  2. Новости
  3. Деньги
  4. Какие виды депозитов казахстанцы чаще выбирают для хранения средств

Какие виды депозитов казахстанцы чаще выбирают для хранения средств

Фотография для новости Какие виды депозитов казахстанцы чаще выбирают для хранения средств

pixabay.com

Насколько выросли депозиты населения в текущем году и какие виды вкладов предпочитают казахстанцы, в материале Zakon.kz.

На конец июня 2024 года общая сумма вкладов населения в банках Казахстана достигла 21,7 трлн тенге. При этом в конце декабря 2023 года этот показатель составлял 20,1 трлн тенге. Таким образом, за рассматриваемый период общий объем вкладов вырос на 7,58%, сообщает Economy.kz.

«Основная доля вкладов населения приходится на срочные вклады в национальной валюте. В январе 2024 года сумма срочных вкладов в тенге составляла 11,1 трлн тенге, на конец июня 2024 года эта сумма увеличилась до 11,9 трлн тенге», — сообщили в Институте экономических следований.

К слову, срочные вклады в иностранной валюте также занимают существенную долю. Так, в январе 2024 года сумма срочных вкладов в иностранной валюте равнялась 4,44 трлн тенге, на конец июня 2024 года эта сумма выросла до 4,46 трлн тенге.

Отмечается, что положительная динамика вкладов в национальной валюте указывает на рост доверия к экономике и финансовым институтам Казахстана. Вместе с тем наблюдается стабильный интерес к вкладам и в иностранной валюте. По оценкам аналитиков, это может быть связано с желанием диверсифицировать риски и защитить свои сбережения от валютных колебаний и инфляции.

Отметим, что, согласно данным АРРФР, к июлю уровень долларизации депозитов снизился до 22,3% против 26,5% в июне. Основной объем депозитов казахстанцы предпочитают хранить в тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Напал с ножом на сестру и маму. Подозреваемый помещён в костанайскую психбольницу