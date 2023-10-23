USD 477.21
EUR 505.89
RUB 4.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Какие врачи в Казахстане принимать пациентов будут онлайн?

Какие врачи в Казахстане принимать пациентов будут онлайн?

pixabay.com

Минздрав Казахстана вносит изменения в правила оказания специализированной медпомощи и расширяет возможности телемедицины, сообщает inbusiness.kz

Министерство здравоохранения вносит изменения в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях. Из важного: значительно расширяется сервис телемедицины – получить рекомендации докторов различных специальностей, в том числе невропатолога, проктолога, офтальмолога, сексопатолога и других, можно будет онлайн.

Также вносятся изменения и дополнения в правила прикрепления к поликлиникам. Вводится такое понятие, как «шаговая доступность». В минздраве посчитали, что время, которое потребуется взрослому городскому населению, чтобы добраться до врачей, не должно превышать 20 минут.

Предельная величина процентной ставки комиссионного вознаграждения ФМС должна быть не более 1,24% от размера активов, поступивших на счет фонда за отчетный месяц.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Приближается арктический холод. Прогноз погоды озвучили синоптики