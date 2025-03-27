По состоянию на 1 марта 2025 года средний размер выплаты в связи с достижением пенсионного возраста за счет накоплений в ЕНПФ составил 35 616 тенге. Сколько их всего, читайте в материале NUR.KZ.

Как известно, казахстанцы могут получать не только государственную пенсию, но также выплаты за счет собственных накоплений, если они имеются.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), по состоянию на 1 марта 2025 года количество индивидуальных пенсионных счетов (ИПС) вкладчиков составило 12,53 млн. Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых формируются накопления за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР) составило еще более 4,83 млн.

Общая сумма средств, которая хранится на индивидуальных и условных пенсионных счетах, превысила 22,68 трлн тенге – за последние 12 месяцев она выросла на 4,18 трлн тенге.

Однако ЕНПФ не только копит деньги, но и направляет их в виде выплат тем гражданам, которым они положены. За первые два месяца 2025 года фонд осуществил выплаты и переводы на 260,43 млрд тенге:

выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – порядка 157,89 млрд тенге ;

; выплаты по наследству – более 11,93 млрд тенге ;

; выплаты в связи со сменой гражданства и выездом на ПМЖ за пределы Казахстана – порядка 5,99 млрд тенге ;

; выплаты лицам с инвалидностью – примерно 551,18 млн тенге ;

; выплаты на погребение – порядка 1,85 млрд тенге ;

; переводы в страховые организации – около 45,13 млрд тенге.

Также ЕНПФ регулярно осуществляет выплаты в связи с достижением пенсионного возраста. По состоянию на 1 марта всего за два месяца вкладчикам было выплачено более 36,98 млрд тенге в виде пенсий. Средний размер выплаты составил 35 616 тенге, а максимальный – почти 1 млн тенге.

Отметим, что общая сумма средств, которую удалось накопить на счетах, могла быть больше. Недавно стало известно, что инвестиционный доход ЕНПФ немного просел и пока не успевает за инфляцией.

Впрочем, на благосостоянии граждан это не отразится, ведь их накопления находятся под защитой государства. При выходе на пенсию казахстанцам доплачивают, если они пострадали из-за инфляции. Похожий механизм существует и у накоплений, которыми управляют частные компании.

@Автор Илья Манаев

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