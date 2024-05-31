Какие выплаты получают казахстанки по уходу за ребенком, сообщили в Минтруда

Представители Министерства труда и социальной защиты населения РК рассказали о мерах социальной поддержки семей с детьми. В своем выступлении заместитель директора департамента социальной помощи МТСЗН Галия Жабагина отметила, что все меры социальной поддержки семей с детьми направлены на оказание помощи при возникновении социальных рисков.

В Казахстане семьям с детьми выплачиваются 5 видов государственных пособий за счет республиканского бюджета и 2 вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования, а также из местного бюджета малообеспеченным семьям выплачивается адресная социальная помощь.

«С 1 января 2024 года увеличился размер единовременного пособия на рождение ребенка. На первого, второго и третьего детей, родившихся в этом году, выплачивается 140 тыс. тенге, а на четвертого и последующих детей – более 232 тысяч тенге. С начала года данное пособие получили более 136 тысяч человек. Для неработающих женщин ежемесячное пособие из бюджета по уходу за ребенком до достижения полуторагодовалого возраста выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка, с увеличением размера на первого, второго, третьего и последующих детей – от 21 266 тенге до 32 859 тенге. Размер социальной выплаты из ГФСС составляет 40% от среднемесячного дохода работающих женщин за последние 2 года», — было сказано на встрече.

Также Галия Жабагина рассказала о выплате пособия многодетным семьям, имеющим четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет.

«Размер пособия дифференцирован по количеству детей – от 59 183 тенге для семьи с четырьмя детьми до 118 144 тенге для семей, имеющих восемь детей. А для семей с еще большим количеством детей эта сумма на каждого ребенка увеличивается на 14 768 тенге. В этом году данное пособие будет выплачено 601,8 тысяч семей, на эти цели предусмотрено 474,8 млрд тенге», – сообщила Галия Жабагина.

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