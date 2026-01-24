С 1 января 2026 года в Казахстане государственные пенсионные выплаты из бюджета увеличены на 10%. Минимальный размер базовой пенсии теперь составляет 35 596 тенге, что соответствует 70% прожиточного минимума. Максимальная базовая пенсия достигла 60 005 тенге — это 118% от прожиточного минимума.

Корреспондент BAQ.KZ разобрался, как повышение отразилось на доходах пенсионеров и от чего зависит итоговый размер выплат.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в 2025 году на пенсионные выплаты из республиканского бюджета было направлено 4 трлн 225 млрд тенге. Из этой суммы 2 трлн 856,6 млрд тенге пришлись на солидарные пенсии, ещё 1 трлн 368,4 млрд тенге — на базовую пенсию. В стране насчитывалось 2 млн 491 тыс. пенсионеров, а средний размер совокупной пенсии составлял 143 143 тенге. В эту сумму входили 95 549 тенге солидарной пенсии и 47 594 тенге базовой части.

В 2024 году государство также последовательно увеличивало пенсионные выплаты, поддерживая уровень жизни граждан. Тогда минимальная базовая пенсия составляла 33 500 тенге (65% от прожиточного минимума), максимальная — около 57 000 тенге (110%). В Минтруда отмечали, что индексация проводилась с учётом инфляции и роста прожиточного минимума, а поддержка пенсионеров оставалась одним из приоритетов социальной политики.

С 2025 года параметры базовой пенсии были пересмотрены: минимальный уровень увеличился с 65% до 70% прожиточного минимума, максимальный — с 105% до 110%. Повышение базовой и солидарной пенсий осуществлялось с опережением инфляции на 2%.

Размер базовой пенсии назначается индивидуально и зависит от стажа участия в пенсионной системе. При стаже до 10 лет или его отсутствии выплата составляет 70% прожиточного минимума. За каждый год стажа свыше 10 лет размер базовой пенсии увеличивается на 2%. Так, при 20 годах стажа она достигает 90%, а при 30 и более годах — максимальных 110%.

В стаж включаются трудовая деятельность в солидарной системе до 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы. Даже если взносы перечислялись несколько раз в месяц, засчитывается один месяц участия. Таким образом, регулярные и полные отчисления напрямую влияют на размер будущей базовой пенсии.

Кроме того, величина солидарной пенсии по возрасту зависит от трудового стажа на 1 января 1998 года (не менее шести месяцев) и среднемесячного дохода в предпенсионный период.

В итоге, с учётом повышения на 10% в 2026 году минимальные пенсионные выплаты почти достигают 70 тысяч тенге. Базовая пенсия растёт пропорционально стажу и прожиточному минимуму, а регулярные взносы в ЕНПФ позволяют увеличить накопительную часть. Для большинства пенсионеров 2026 год означает заметный рост доходов по сравнению с 2025 годом, особенно для тех, кто имеет полный стаж участия в пенсионной системе.