Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов рассказал о выплатах семьям погибших в авиакатастрофе, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, предусмотрены гарантированные государственные выплаты и помощь от спонсоров.

«Мы будем взаимодействовать со спонсорами, работодателями. Будет оказана единовременная помощь. Размер сейчас определяется. По линии республиканского бюджета будут осуществлены соответствующие выплаты каждой семье. По потере кормильца одной из семей будет оказана помощь в размере 138 тысяч тенге ежемесячно до достижения ребёнком совершеннолетия. По линии ГФСС — 357 тысяч тенге. Это тоже ежемесячная выплата», — сообщил Сарбасов.

По словам вице-премьера Каната Бозумбаева, единовременная помощь составит пять миллионов тенге.

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