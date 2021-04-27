Какие выплаты получат ветераны и приравненные к Дню Победы в ВОВ

Праздничную единовременную выплату к 76-ой годовщине дня Победы в Великой Отечественной получат участники и инвалиды войны. Также без внимания не оставят и другие категории людей, ковавших победу. Выплаты получат вдовы ветеранов, труженики тыла и блокадники, передает alau.kz

В преддверии 9-го мая, ко Дню Великой Победы, в Костанайской области будут произведены единовременные праздничные выплаты. Сумма для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны осталась на уровне прошлого года. Тогда в честь 75-ой годовщины Великой Победы из областного бюджета каждый ветеран получил по одному миллиону тенге.

«В Костанайской области на сегодняшний день проживает 63 участника и инвалида Великой Отечественной войны. В честь празднования дня Великой Победы они получат по 1 миллиону тенге. Выплаты будут осуществляться до 9 мая, то есть это будут на текущие счета, на которые они получают пенсии и спецгоспособия», — сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и соцпрограмм Костанайской области Максим Устинов.

Положенные единовременные выплаты начнут поступать на счета уже с четвертого мая. Средства на это выделяются из областного бюджета. Не оставят без внимания и другие категории людей, ковавших Великую Победу. К 9 мая по 5 МРП (14585 тенге) получат приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны. В Костанайской области их более 6500 тысяч. В том числе участники боевых действий на территории других государств, труженики тыла и вдовы погибших ветеранов.

Государственную поддержку ветераны войны, и приравненные к ним, получают и в течение всего года. На постоянной основе им осуществляются выплаты на бытовые нужды. Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны — по пять месячных расчетных показателей, приравненным к участникам — по 3 МРП (8751 тенге) ежемесячно.

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