Какие выплаты получили переехавшие на север Казахстана граждане

Сертификаты экономической мобильности предоставляется единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4 млн тенге на семью.

Материальная помощь предоставляется в форме денежного обязательства местного исполнительного органа для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, и (или) государственной программы жилищного строительства, утвержденной Правительством, сообщает ortcom.kz

Сертификат для приобретения жилья в собственность предоставляется при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья.

При строительстве жилья сертификат предоставляется с учетом наличия в собственности земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с земельным и другим законодательством РК.

Для использования сертификата в качестве части первоначального взноса при покупке жилья необходимо предоставить письмо от банка второго уровня об одобрении выдачи жилищного займа. При этом сертификат экономической мобильности предоставляется для приобретения жилья только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Напомним, переселенцам кроме сертификата экономической мобильности в рамках национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» также предоставляются следующие меры государственной поддержки:

1) Субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП (241 500 тенге) на главу и каждого члена семьи;

2) Субсидия на найм жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно, в течение 12 месяцев в размерах от 15 (51 750 тенге) до 30 МРП (103 500) в зависимости от количества членов семьи и населенного пункта;

3) Работодателю, оказывающему содействие в межрегиональном переселении, единовременно предоставляется субсидия на трудоустройство в размере 400 МРП (1 380 000 тенге) за каждого принятого работника, при условии трудоустройства на постоянную работу со сроком не менее 2 лет и обеспечения жильем;

4) Направление на краткосрочное профессиональное обучение;

5) Содействие в трудоустройстве или в развитии предпринимательской инициативы.

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