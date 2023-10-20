Какие выплаты вырастут с 1 января 2024 года в Казахстане

С 1 января 2024 года в Казахстане повысятся размеры социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца. Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба премьера.

В частности, документом предусматривается повышение с 1 января 2024 года на 7% назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования.

Повышением будет охвачено порядка 87 тыс. лиц, утративших трудоспособность, и 59 тыс. семей, потерявших кормильца. На эти цели будет дополнительно направлено более 5 млрд тенге.

Напомним, в соответствии с Социальным Кодексом Правительством РК ежегодно производится повышение размеров выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца.

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