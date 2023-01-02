Какие задачи стоят перед костанайским регионом в 2023 году

Одна из главных житниц Казахстана — Костанайская область уже не только аграрный, но регион, специализирующийся на многих направлениях, в том числе на секторе промышленности, строительстве и машиностроении. О том, как регион развивался в 2022 году и какие цели стоят в предстоящем – в материале МИА «Казинформ».

Сельское хозяйство – в приоритете

В Костанайской области за последние пять лет инвестиции в сельское хозяйство увеличились более чем в 2 раза. Только за прошлый год в отрасли было введено в эксплуатацию 12 проектов на сумму 21,8 млрд тенге, при этом создано более пятисот рабочих мест.

Потребность населения области по продуктам питания обеспечивается за счет собственного производства. Для обеспечения продовольственной безопасности, в регионе работают 210 предприятий переработки (9 – производство молока, 27 – мяса, 8 – растительного масла, два по переработке кожи и шерсти, 45 мельниц, четыре цеха по производству круп, 4 макаронных цеха, 111 — по выпечке хлеба).

В 2023 году в сфере сельского хозяйства предусмотрены средства в сумме 40,3 млрд тенге, которые будут направлены на развитие племенного животноводства, субсидирование производства приоритетных культур, затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельхозпродукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства.

В области планируется построить восемь молочно-товарных ферм, семь из которых вместимостью по 1 200 голов КРС и мощностью 15,2 тысячи тонн производства молока в год, и еще одной крупной – вместимостью 3 тысячи голов КРС, мощностью 42,6 тысячи тонн производства молока в год. Также запланировано строительство маслоэкстракционного завода и комбикормового завода. Все это позволит увеличить поголовье крупного рогатого скота.

В рамках Карты индустриализации на 2020-2025 годы в Костанайской области запланирована реализация пяти проектов на 179,2 млрд тенге. Планируется создать более тысячи рабочих мест. Все — проекты отрасли машиностроения, два — со сроком реализации в 2022 году общей стоимостью 11,2 млрд тенге, три проекта будут реализованы в 2024 году.

Будет реализован проект ТОО «Машиностроительный завод «МТЗ-Казахстан» по производству кабин для тракторов «Беларус», стоимостью 8,3 млрд тенге. Еще один проект — это завод по производству кузовов, надстроек коммунальной техники с мощностью 600 единиц. Стоимость проекта — 2,9 млрд тенге, с созданием 180 рабочих мест. До 2025 года местные власти намерены реализовать еще три проекта — это завод мощностью 45 тысяч тонн отливок в год для производства блоков цилиндра, головок двигателей и картера редуктора мостов грузовых автомобилей», проект по производству редукторов главных передач ведущих мостов спецтехники «КамАЗ» мощностью 74 тысячи единиц в год, а также проект АО «Агромаш Холдинг KZ» по организации сборки тракторов и строительство сервисного центра по обслуживанию сельскохозяйственной техники и логистического терминала.

В Торгайском регионе планируется реализовать проекты по переработке золотосодержащих и полиметаллических руд, построить горно-обогатительную фабрику и животноводческий комплекс. Планируется строительство трех фабрик в Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах. Общая стоимость проектов составляет 49,5 млрд тенге. При этом заявлено о создании 1 тысячи новых рабочих мест.

Также в области намерены реализовать проект в части добычи и переработки полезных ископаемых на кластере месторождений Маятас в Аркалыке (месторождения Придорожное, Увальное и Южное). Планируется строительство горно-обогатительной фабрики стоимостью 315 млрд тенге, где будет создано 1,2 тысячи рабочих мест. Долгосрочной целью проекта является производство концентрата полиметаллических руд и золота. Предполагаемая проектная мощность – 420 тысяч тонн концентрата полиметаллических руд (с содержанием никеля, золота, палладия и платины), а также около 22 тонн сплава Доре.

Еще один крупный проект будет реализован в Денисовском районе. Здесь намерены развивать горнодобывающую промышленность. Один из запланированных проектов — переработка молибден-вольфрамовых руд. В этом году завершается установка дробильного комплекса по производству щебня в селе Гришенка с созданием 20 рабочих мест. Общая стоимость проекта — более 150 млн тенге. Также в перспективе планируется построить производственные комплексы по первичной переработке руды месторождений Глебовское и Сабитовское в Денисовском районе.

Машиностроение

В последние годы в Костанайской области наращивается темп роста сектора машиностроения. Его доля в обрабатывающей отрасли превышает 48%. Здесь основную роль играет предприятие «СарыаркаАвтоПром». Во многом рост обеспечен за счет реализации инвестпроектов «СарыаркаАвтоПром». В частности, благодаря запущенным за последние 2 года проектам по производству автомобилей «Chevrolet», «KIA», «LADA» и «JAC». Дальнейший этап развития предприятия заключается в углублении локализации производства. В предстоящие годы ТОО «СарыаркаАвтоПром» планируется наладить производство автомобилей «Lada Granta» и «KIA Sportagе» мелкоузловым методом производства. Запуск мелкоузловой сборки CKD-методом Kia Sportage, как уверены эксперты, повысит локализацию его производства. Если сегодня по Kia Sportage уровень локализации составляет около 35%, то после запуска процессов сварки и окраски кузовов превысит 45%. К 2025 году ТОО «СарыаркаАвтоПром» планирует выйти на объем производства в 125 тысяч автомобилей в год.

Хорошими темпами в области развивается и сельхозмашиностроение. К примеру, ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», с проектом, направленным на увеличение локализации действующего производства тракторов марки «Беларус». Это проект по производству кабин для данного вида сельхозтехники. Проектная мощность составляет 10 тысяч кабин, из которых половина продукции будет направляться на экспорт. Инвестиции по проекту составляют 8,3 млрд тенге, с созданием около 100 рабочих мест.

Помимо этого, ТОО «KamLit KZ» на территории индустриальной зоны в городе Костанае ведет строительство двух заводов по производству автокомпонентов для грузовой техники, а завод по производству главных передач планируется запустить в 2024 году. Также сейчас разрабатывается проект по «Локализация балки», направленного на увеличение уровня локализации производства балок ведущих мостов грузовых автомобилей.

«500 тысяч квадратных метров в год»: Костанай продолжит застройку

Основной объем строительства соцжилья в этом году пришелся на областной центр, на что было направлено 13 млрд бюджетных средств, и около 2 млрд тенге — на строительство жилья в Рудном. В ближайшей перспективе многоквартирное жилье будет строиться в микрорайоне «Кунай-2» в Костанае, 19-ом микрорайоне в Рудном и новых микрорайонах «Астана» и «Байтерек» в Костанайском районе.

В 2023 году на строительство кредитного и арендного жилья и подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено 26,6 млрд тенге.

В Костанайской области намерены наращивать и дальше темпы строительства жилья. К примеру, если по итогам текущего года планируется сдать 450 тысяч квадратных метров жилья, в 2023 году эта цифра будет увеличена как минимум до 500 тысяч квадратных метров. В ближайшие три года будут сданы в эксплуатацию 1,5 млн квадратных метров жилья. Фактически жильем смогут быть обеспечены 45 тысяч жителей области. В предстоящий год в областном центре планируется несколько изменить подход к строительству жилых домов. Костанай теперь будет расти не вширь, а ввысь. Здесь намерены строить высокие дома и здания с интересной архитектурой. В Костанае уже определены площадки для снова ветхого и аварийного жилья.

Дороги, газификация и водоснабжение

В этом году бюджет автодорожной отрасли Костанайской области составил 23,2 млрд тенге и до конца года в общей сложности заявлялось о ремонте 336 км автодорог местного значения (40 участков) и 232 участков улиц населенных пунктов. В текущем году начат крупный проект по среднему ремонту последнего участка автомобильной дороги областного значения Аулиеколь-Жалдама протяженностью 50 км, общая стоимость проекта 1,8 млрд тенге. Завершить ремонт дороги также планируется в 2023 году. Данная автодорога является единственным транспортным коридором, связывающим областной центр с городом Аркалык и Джангельдинским, Амангельдинским районами.

В 2023 году на развитие транспортной инфраструктуры будет выделено 20,6 млрд тенге. Эти деньги пойдут на завершение реконструкции участка автодороги областного значения Тарановское-Варваринка-граница РФ 20-35 км (344,0 млн тенге), на средний ремонт участков автомобильных дорог областного и районного значения (20 млрд тенге), а также на начало реконструкции улиц города Костаная – 95,1 млн тенге.

В следующем году в регионе будет продолжена работа по газификации населенных пунктов области, на что планируется направить более 2,4 млрд тенге. Планируется завершить работы по строительству подводящего газопровода от АГРС села Аулиеколь до поселка Кушмурун Аулиекольского района, а также на строительство газораспределительных сетей села Береговое района Б. Майлина.

В 2023 году также планируется произвести реконструкцию тепловых сетей города Рудный, поселков Качар и Горняцкий. На это направят из областного бюджета 1,2 млрд тенге. На строительство и реконструкцию объектов сельского водоснабжения выделено около 12 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета – 9,1 млрд тенге и на софинансирование из областного бюджета — 2,9 млрд тенге.

Большая часть расходов – на социальный блок

В предстоящем году треть костанайского областного бюджета будет направлена на сферу образования, куда собираются вложить более 175 млрд тенге. Это 33,6% от бюджета области. В основном средства идут на завершение строительства или возведение новых школ. Всего до 2025 года в Костанайской области в рамках проекта «Комфортная школа» планируется построить девять школ. Из девяти строительство шести школ на 4800 мест начнется в 2023 году (в микрорайоне Береке-2 в Костанае — на 1200 мест, в Рудном — на 1200 мест, в микрорайоне Аэропорт города Костаная — на 900 мест, а также в поселке Заречное — на 900, в Аркалыке — на 300 мест и поселке Кушмурун — на 300 мест), трех школ на 2700 мест — в 2024 году (в микрорайоне Кунай-2 в Костанае — на 1200 мест, в Тобыле — на 1200 мест и в Житикаре — на 300 мест).

Новые объекты планируются строить и по линии здравоохранения и спорта. В регионе запланировано строительство 25 объектов ПМСП на селе. Также в рамках формирования республиканского бюджета на 2023-2025 годы дополнительно поддержаны средства на строительство поликлиники на 250 посещений в смену в Костанайском районе — в городе Тобыле, планируется открытие двух больниц в Костанайской области – Житикаринской районной больницы и Аркалыкской региональной больницы.

Кроме этого, сейчас ведутся работы по двухгодичному капитальному ремонту здания поликлиники № 2 в Костанае стоимостью 392,3 млн тенге. В рамках реализации Послания к народу Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации по строительству семи объектов здравоохранения, в том числе пяти врачебных амбулаторий в районах Костанайской области.

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