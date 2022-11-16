Какие законы планируют принять в Казахстане в 2023 году

Фото: Global Look Press/ALEXEY BYCHKOV
Министр юстиции Канат Мусин на заседании правительства представил план законопроектных работ правительства Республики Казахстан на 2023 год, сообщает zakon.kz.
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Как рассказал Канат Мусин, проектом плана законопроектных работ правительства в 2023 году предусмотрена разработка 34 законопроектов, из которых в первом полугодии необходимо внести в Парламент 15, во втором полугодии – 19.
В целом, по его данным, проект плана сформирован на основе задач, определенных президентом и стратегическими документами государства.
«Предусмотрена разработка Градостроительного кодекса и Бюджетного кодекса, проектов законов по вопросам недропользования, государственно-частного партнерства, миграции, государственных закупок, налогообложения, а также совершенствования административной юстиции, уголовного, уголовно-процессуального и административного законодательств».
Министр юстиции РК Канат Мусин
Помимо этого, добавил глава Минюста, планируется разработать Водный кодекс, а также законопроекты в новой редакции в части защиты прав потребителей, масс-медиа и аквакультуры.
Ранее в кулуарах правительства министр юстиции РК Канат Мусин рассказал, как идет работа над утратой закона «О первом президенте – Елбасы».
По его словам, законопроект об отмене статуса Елбасы еще не поступил в ведомство.
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