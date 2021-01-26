Какие замечания сделали проверяющие дорожникам Костанайской области? 56 замечаний выявили на трассах области

Больше 50 замечаний выявили на трассах в Костанайской области сотрудники регионального филиала центра дорожных активов. Их специалисты проверяли, как зимой чистят дороги. Чаще всего проблемы заключались в снежных накатах на проезжей части и снежных валах на обочине, передает alau.kz

Зимние капризы погоды каждый год приносят водителям массу беспокойств при выезде за город. Но представители обслуживающих дорогу организаций говорят, что в этом году заниматься зимним содержанием им стало проще, да и жалоб поступает меньше.

«В прошлом году были выпадения осадков выше нормы. Также была теплая погода, которая приводила к частым переметам, заносам. Техника работала круглосуточно. В этом году зима слабее. Но еще ожидается, что в феврале-марте основные бураны будут»,- сообщил Айдар Хасанов, заместитель директора КФ «Казавтожол».

А вот сотрудники национального центра качества дорожных активов замечания все же находят. Их количество только за этот январь может показаться значительным. Но на деле оказывается, что это число мало чем отличается от прошлогодней статистики.

«За период с 1 января по 26 января 2021 года выполнено 11 выездов нашими специалистами. В ходе инспекции выявлено 56 замечаний. Среди которых самые распространенные это снежный накат на проезжей части, снежный вал на обочине, автопавильоны, обочины не очищены от снега, ограждения не очищены от снега»,- пояснил Бекежан Маликов, инженер КФ «Национальный центр качества дорожных активов».

Самыми сложными участками называют дороги от Аулиеколя до поселка Октябрьский, от Сарыколя в сторону СКО и у границы с Актюбинской областью вплоть до села Камысты. Эти участки часто заносит снегом. Но устанавливать там защитные щиты пока не станут. В остальном на замечания по очистке дорог подрядчик реагирует вовремя. В течение 7 дней, которые даются на их устранение, с проблемой удается справиться. Не допускать их вовсе мешает недостаток техники.

«Причина в том, что одномоментно, когда снег идет, мы не можем сразу все убрать. Техника выходит и убирает, но первая задача обеспечить дорогу, проезжую часть. Потом в последующем мы уже убираем валы накаты. Вчера допустим, вы видели, что было потепление, и сразу образовался гололед»,- пояснил Абай Елжасов, директор КОФ «Казахавтодор».

Для борьбы с гололедом уже заготовили 2500 тонн песчано-гравийной смеси. Но использовать реагенты в нашем регионе оказывается не меньшей проблемой. Низовые порывы ветра попросту сносят их с дороги. Приходится дожидаться штиля. Альтернативу видят опять же в закупе новой техники. И ее уже запросили. Но пока этот вопрос решается, мониторинговые группы проверки не останавливают.

«Мы в этом году планируем промониторить все республиканские трассы, которые пролегают через Костанайскую область вплоть до самых южных регионов области. Поэтому данную работу мы будем проводить на постоянной основе и по всем замечаниям, которые будут выявлены в ходе мониторинга, будут внесены рекомендации, которые будут устранятся по мере возможности и необходимости»,- озвучил планы Рустем Болат, руководитель управления департамента по противодействию коррупции по Костанайской области.

Контроль будут проводить специалисты костанайских центра качества дорожных активов, антикоррупционной службы и офиса «Қостанай — адалдық алаңы». Прием замечаний и сигналов о занесенных участках дорог принимают и от людей. Телефон горячей линии в «Казахавтодор» 55-82-30.

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