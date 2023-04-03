Какие зарплаты и льготы будут получать мажилисмены нового созыва?

На содержание депутатов парламента в 2023 году из бюджета выделено 6,5 млрд тенге, куда входят заработные платы народных избранников, средства на их командировки, перелеты и питание. Об этом накануне сообщил заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Незадолго до этого в минфине сообщили, что на проведение выборов депутатов мажилиса парламента будет израсходовано 33,4 млрд тенге.

Между тем мажилис парламента восьмого созыва после проведения внеочередных выборов будет состоять из 98 депутатов. Сенат же сегодня состоит из 49 депутатов. В связи с предстоящими 19 марта выборами в мажилис вспомним, какие заработные платы и социальное обеспечение полагаются депутатам.

Ни в одном из законов конкретно не указано, сколько получает депутат парламента. В 2022 году в кулуарах некоторые из депутатов раскрывали подробности, отметив, что заработная плата варьируется от 500 тыс. до 800 тыс. тенге в зависимости от выслуги лет, чина или научной степени.

Интересно, что такую цифру в 500 тыс. тенге депутаты называют уже на протяжении нескольких последних лет. Например, еще в 2013 году депутат Жамбыл Ахметбеков говорил о том, что он получает 500 тыс. тенге. Поэтому мы больше склоняемся к тому, что размер зарплат народных избранников, вероятнее всего, составляет от 700 тыс. тенге и выше.

Отметим, что средняя зарплата казахстанцев в 2022 году составляла около 290 тыс. тенге. В бюро нацстатистики раскрыли, что в основе определения среднемесячной номинальной заработной платы на одного работника (средней зарплаты) лежат начисленные суммы фонда зарплаты из расчета на количество сотрудников и количество месяцев, которые они отработали. Чтобы соответствовать международным стандартам, к зарплате прибавляют доплаты, премии и надбавки.

Однако фактическую сумму зарплаты, так сказать, «на руки» работник получает после вычета налогов. Для расчета средней заработной платы учитываются все вычитаемые из дохода налоги, взносы и сборы, поэтому это не истинный показатель получаемого ежемесячного дохода. Показатели медианной зарплаты по республике гораздо ниже, и разница между зарплатой депутатов и простых граждан ощутима в разы.

Корреспондент inbusiness.kz направила запрос в правительство с просьбой назвать размер причитающейся депутатам заработной платы в условиях инфляции, льготы и другие преференции, а также о том, будут ли отличаться зарплаты одномандатников от ежемесячных выплат депутатам по партийным спискам.

От адресата незамедлительно пришел ответ следующего содержания:

«В соответствии с Указом президента Республики Казахстан № 104 от 19 января 2023 года «О роспуске мажилиса парламента Республики Казахстан седьмого созыва» сообщаем, что Ваше обращение оставлено без рассмотрения».

Ответ странный, если учесть, что аппарат мажилиса продолжает работать. Или его тоже распустили? Более того, согласно пункту 1 статьи 7 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», обращения, поданные в установленном настоящим законом порядке, подлежат обязательному приему, регистрации, учету и рассмотрению. Отказ в приеме обращения запрещается.

Но, видимо, «слуги народа» не считают должным соблюдать закон сами, считая, что выше этого. Почему-то сведения по размеру заработной платы и предоставляемых льгот чиновникам, получаемых ими за счет налогов простых граждан, всегда недоступны или под грифом «служебная тайна», что вызывает еще больше вопросов.

Ну что ж, тогда заглянем в то, что имеется в открытом доступе, в официальных источниках.

Так, в соответствии со статьей 30 Конституционного закона «О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов», заработная плата депутатам парламента выплачивается из средств госбюджета. Кроме того, депутатам, проживающим вне столицы, на срок их полномочий предоставляется на условиях безвозмездного пользования из государственного жилищного фонда и по нормам, установленным законодательством, благоустроенное и меблированное жилье.

Для поддержания взаимоотношений депутата парламента со своими избирателями, систематического информирования их о деятельности парламента, выполнения поручений парламента, его палат и их органов каждому депутату предоставляется право:

внеочередного приобретения транспортных проездных документов;

выезда в командировки в избирательные округа, при этом командировочные расходы возмещаются из средств, выделяемых из государственного бюджета.

В случае командирования депутата для выполнения поручений парламента, его палат и их органов ему оплачиваются командировочные расходы по нормам, установленным законодательством.

Обслуживание депутатов парламента автомобильным транспортом в пределах столицы Республики Казахстан, их лечебно-оздоровительное и санаторно-курортное обслуживание осуществляются в порядке, установленном президентом республики.

Более того, депутату по истечении срока его полномочий, а также в случае подачи в отставку или роспуска парламента или мажилиса парламента и до момента его трудоустройства или достижения пенсионного возраста ежемесячно выплачивается пособие в размере его среднемесячной заработной платы, но не более трех месяцев со дня прекращения полномочий или удовлетворения заявления об отставке.

Полномочия депутата начинаются с момента его регистрации в качестве депутата парламента ЦИК РК. Депутаты приносят народу Казахстана следующую присягу:

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата».

Принятие присяги осуществляется президентом в порядке, им определяемом.

Депутат парламента не вправе быть депутатом другого представительного органа, занимать иные оплачиваемые должности, кроме преподавательской, научной или иной творческой деятельности, осуществлять предпринимательскую деятельность, входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета коммерческой организации. Нарушение настоящего правила влечет за собой прекращение полномочий депутата по представлению ЦИК РК, говорится в документе.

А что в других странах?

По информации различных открытых источников мы составили картину по уровню заработных плат парламентариев разных стран. К примеру, зарплата депутатов Госдумы РФ состоит из должностного оклада, квалификационного оклада, бонусов, льгот и премий, доплат за сохранение государственной тайны, доплат за решение особо актуальных вопросов, доплаты за стаж работы. Итого в среднем зарплата составляет 6 тыс. долларов.

Основными привилегиями являются: право ездить в транспорте любого вида без билета и без очереди; выплата расходов на заграничные поездки и командировки; обеспечение служебным жильем; использование служебного автомобиля; обеспечение жильем в столичном регионе; бесплатная медицинская помощь и страховка; право нанимать помощников (в зависимости от статуса депутата, их количество может варьироваться от двух до пяти человек).

Отпуск депутатов в среднем составляет 42 дня, отдых на курортах оплачивает государством. Также хорошим бонусом являются дипломатический паспорт и огромные надбавки к пенсии.

Коллеги из Кыргызстана получают 800 долларов, примерно столько же в Узбекистане, а парламентарии из Таджикистана – 400 долларов. В Украине зарплата депутата составляет 1,4 тыс. долларов, в Грузии – 1,5 тыс., в Бразилии и США – 14 тыс., в Италии – 15 тыс., Австралии – 16 тыс. долларов. Примечательно, что в Нигерии этот показатель – 14 тыс. долларов при минимальной зарплате граждан этой страны в 65 долларов (29,6 тыс. тенге). При этом с 2019 года размер минимальной заработной платы в африканской стране стабильно остается на прежнем уровне.

Касаясь Казахстана, дело даже не в зарплате, а в том, насколько персоны, стремящиеся сесть в кресла депутатов, готовы представлять и защищать интересы казахстанцев. Если средства эти будут оправданы активной нормотворческой и прочей профессиональной деятельностью депутатов, то размер зарплат или льгот не так важен. Главное – результат, а не пустые обещания, показушность и имитация бурной деятельности.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.