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Какие зарплаты сегодня предлагают работодатели в Казахстане

Фотография для новости Какие зарплаты сегодня предлагают работодатели в Казахстане

pixabay.com

В Казахстане оживился малый бизнес. Об этом свидетельствуют увеличение числа вакансий и рост зарплат, сообщает Zakon.kz.

За первые шесть месяцев 2024 года малый бизнес Казахстана был весьма активен на рынке труда, разместив более 65 тысяч вакансий. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что говорит о существенном увеличении потребности в кадрах в данном секторе экономики.

Что касается регионов, то, как отмечают специалисты сервиса по поиску работы HH, наиболее активно малый бизнес развивался в крупных городах – Алматы и Астане, где было создано 27 573 и 16 554 вакансий, соответственно. Но наибольший прирост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Кызылорде (142%), Павлодаре (141%) и Семее (136%).

Топ-10 городов по количеству вакансий:

  • Алматы: 27 573
  • Астана: 16 554
  • Караганда: 2 843
  • Шымкент: 2 596
  • Костанай: 1 767
  • Атырау: 1 525
  • Актобе: 1 313
  • Усть-Каменогорск: 1 291
  • Павлодар: 1 240
  • Актау: 1 090

Наибольшую активность на рынке труда малого бизнеса показали компании из следующих отраслей

  • Розничная торговля
  • Образовательные учреждения
  • Услуги для населения
  • Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
  • Товары народного потребления (непищевые)
  • Заработные платы

Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге, соответственно.

Средние и медианные предлагаемые зарплаты по профессиональным областям:

Какие зарплаты сегодня предлагают в Казахстане, фото — Новости Zakon.kz
Фото: HH

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