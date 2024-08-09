Какие зарплаты сегодня предлагают работодатели в Казахстане

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В Казахстане оживился малый бизнес. Об этом свидетельствуют увеличение числа вакансий и рост зарплат, сообщает Zakon.kz.
За первые шесть месяцев 2024 года малый бизнес Казахстана был весьма активен на рынке труда, разместив более 65 тысяч вакансий. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что говорит о существенном увеличении потребности в кадрах в данном секторе экономики.
Что касается регионов, то, как отмечают специалисты сервиса по поиску работы HH, наиболее активно малый бизнес развивался в крупных городах – Алматы и Астане, где было создано 27 573 и 16 554 вакансий, соответственно. Но наибольший прирост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Кызылорде (142%), Павлодаре (141%) и Семее (136%).
Топ-10 городов по количеству вакансий:
- Алматы: 27 573
- Астана: 16 554
- Караганда: 2 843
- Шымкент: 2 596
- Костанай: 1 767
- Атырау: 1 525
- Актобе: 1 313
- Усть-Каменогорск: 1 291
- Павлодар: 1 240
- Актау: 1 090
Наибольшую активность на рынке труда малого бизнеса показали компании из следующих отраслей
- Розничная торговля
- Образовательные учреждения
- Услуги для населения
- Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг
- Товары народного потребления (непищевые)
- Заработные платы
Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге, соответственно.
Средние и медианные предлагаемые зарплаты по профессиональным областям:
Какие зарплаты сегодня предлагают в Казахстане, фото — Новости Zakon.kz
Фото: HH