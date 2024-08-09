Какие зарплаты сегодня предлагают работодатели в Казахстане

В Казахстане оживился малый бизнес. Об этом свидетельствуют увеличение числа вакансий и рост зарплат, сообщает Zakon.kz.

За первые шесть месяцев 2024 года малый бизнес Казахстана был весьма активен на рынке труда, разместив более 65 тысяч вакансий. Это в два раза превышает показатели аналогичного периода 2023 года, что говорит о существенном увеличении потребности в кадрах в данном секторе экономики.

Что касается регионов, то, как отмечают специалисты сервиса по поиску работы HH, наиболее активно малый бизнес развивался в крупных городах – Алматы и Астане, где было создано 27 573 и 16 554 вакансий, соответственно. Но наибольший прирост по сравнению с 2023 годом зафиксирован в Кызылорде (142%), Павлодаре (141%) и Семее (136%).

Топ-10 городов по количеству вакансий:

Алматы: 27 573

Астана: 16 554

Караганда: 2 843

Шымкент: 2 596

Костанай: 1 767

Атырау: 1 525

Актобе: 1 313

Усть-Каменогорск: 1 291

Павлодар: 1 240

Актау: 1 090

Наибольшую активность на рынке труда малого бизнеса показали компании из следующих отраслей

Розничная торговля

Образовательные учреждения

Услуги для населения

Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг

Товары народного потребления (непищевые)

Заработные платы

Средняя предлагаемая заработная плата для работников малого бизнеса в первом полугодии 2024 года составила 304 тысячи тенге, что на 14% больше, чем в прошлом году (267 тысяч тенге). В Алматы и Астане показатели выше среднего по стране – 326 290 и 320 502 тенге, соответственно.

Средние и медианные предлагаемые зарплаты по профессиональным областям:

Какие зарплаты сегодня предлагают в Казахстане, фото — Новости Zakon.kz

Фото: HH

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