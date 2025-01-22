В РК меняют ответственность за нарушение правил дорожного движения с 13 марта 2025 года. За превышение нормативов по выхлопам и уровню шума наказание усиливают. За высовывание пассажиров в люки вводят штраф. А за уклонение от оплаты парковки взыскание смягчают. Изменения изучал Zakon.kz.

Закон РК № 155-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях» подписан главой государства 10 января 2025 года, а новые размеры штрафов за нарушения ПДД вступают в силу 13 марта 2025 года.

Ранее за нарушения по статье 334 «Эксплуатация автомототранспортных и других передвижных средств с превышением нормативов (технических нормативов) содержания загрязняющих веществ в выбросах» (а также уровня шума) можно было отделаться предупреждением. Отныне только штраф в размере 10 МРП – на физлиц и 100 МРП – на юрлиц.

За нарушение режима труда и отдыха водителей при осуществлении автомобильных перевозок пассажиров, багажа или грузов (статья 572 КОАП) штрафовать наряду с юрлицами будут и физических лиц (5 МРП).

Также усиливаются санкции по двум составам, предусмотренным статьей 573 КОАП. Осуществление иностранным перевозчиком международных автомобильных перевозок на территории РК без разрешения или с использованием разрешения, не соответствующего виду перевозки влечет штраф в 500 МРП. А с разрешением незаполненным либо заполненным неправильно – 150 МРП (вместо прежних 20 МРП).

Следующая статья, подвергнутая корректировке – статья 593 КОАП «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения». А именно, устанавливается взыскание:

«За перевозку пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки ТС, открывания дверей во время движения… штраф в размере 10 МРП».

Новая часть 1-2 статьи 593 КОАП

Обратим отдельное внимание водителей на то, что продолжается усиление ответственности за выезд на часть дороги, предназначенную для встречного движение. Ранее Zakon.kz опубликовал статью, где помимо всего прочего рассказывалось, что поправками от 5.05.2023 выездом на «встречку» считается пересечение не только двойной сплошной линии, но и одной сплошной на дорогах с двумя полосами (1.1 дорожной разметки).

Раньше это нарушение квалифицировалось по статье 601 КоАП – как несоблюдение требований, предписанных разметкой (санкция – штраф 3 МРП). Теперь же деяние квалифицируется по части 3 статьи 596 КоАП, то есть как выезд на встречную полосу движения. Наказание за что куда более суровое – как уже говорилось, лишение прав на полгода.

Так вот, в часть 3 статьи 596 КОАП добавляется уточнение. Лицам с инвалидностью лишение прав заменяют на штраф в 30 МРП. Делается это, чтобы привести норму в соответствие с частью 4 статьи 46 КОАП, которой не допускается лишение специального права (в данном случае – права управления ТС) лицам с инвалидностью, за исключением случаев управления ТС в состоянии опьянения либо уклонения от освидетельствования, а также оставления места ДТП, участниками которого они являлись.

Но также добавляется новая часть 3-1 статьи 596 КОАП, усиливающая ответственность за выезд на «встречку», если это повлекло «повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившее материальный ущерб». Санкция – лишение прав на 9 месяцев. И лиц с инвалидностью – в том числе.

Зато снижается штраф за неоплату парковки. Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки ТС в местах, где парковка – платная, в соответствии с частью 4-1 статьи 597 КОАП штраф составляет 3 МРП (это, кстати, меньше, чем по общему правилу (где парковка не платная – 5 МРП). Но с 13 марта штраф за уклонение от уплаты от парковки снижают до 1 МРП, а за повтор в течение года – до 2 МРП (было 5 МРП).

Сразу два интересных изменения в санкции статьи 598 КОАП» Непредоставление преимущества в движении ТС оперативных и специальных служб с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами».

Во-первых, за то, что не уступил дорогу полиции, скорой помощи и прочим машинам с сиреной и мигалками (проблесковыми маячками), увеличивают размер штрафа – 20 и 40 МРП за повтор (вместо нынешних 7 и 15 МРП). А во-вторых, для таких вот «неуступчивых» водителей добавляют новое административное взыскание – общественные работы. Ну, если те не против бесплатно потрудиться на пользу обществу, конечно. Впрочем, общественные работы за административные правонарушения – это отдельная тема, ей Zakon.kz посвятил статью, с которой можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

За нарушение правил проезда железнодорожных переездов (часть 1 статьи 607 КОАП) штраф с 13 марта вырастет с 10 до 20 МРП. А в случае, если это повлечет повреждение имущества и причинит материальный ущерб – лишение прав на 9 месяцев.

С другой стороны, по общему правилу, изложенному в статье 610 КОАП «Нарушение водителями ТС правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение ТС или иного имущества», такая санкция как лишение прав (на полгода) исключается. Остается лишь штраф 20 МРП.

И, наконец, претерпела изменения еще одна статья, которая определяет ответственность за нарушение ПДД – правда, не водителями, а пешеходами и иными участниками дорожного движения. Если при этом имело место причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющее признаков уголовно наказуемого деяния либо материального ущерба, то наказание определено в виде штрафа в размере 20 МРП или ареста на трое суток (часть 4 статьи 615 КОАП).

С 13 марта к этому добавляется альтернатива в виде общественных работ сроком 12 часов. Кроме того, статья 615 КОАП дополнена частью 5:

«Нахождение пассажира вне кабины (салона) транспортного средства при его движении влечет штраф в размере 10 МРП».

Помимо изменения ответственности за нарушения ПДД поправки в КОАП направлены и на другие сферы. Ранее Zakon.kz опубликовал статью, где рассматривались изменения в статьи, посвященные охране труда, защите персональных данных и прав потребителей, а также правилам обмена валюты и декларирования доходов

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