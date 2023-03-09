Каким автомобилям запретят выезжать за пределы Казахстана

В правительстве определились с правилами легализации автомобилей , завезённых в страну до 1 сентября 2022 года в виде запасных частей. К таким авто будут предъявлять особые требования, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом говорится в проекте изменённого постановления правительства «Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезённых на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортёров), а также категорий транспортных средств». Он опубликован на портале «Открытые НПА».

Он регулирует порядок, условия и сроки применения ставки сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких машин от расширенных обязательств производителей (импортёров).

Так, в случае отсутствия сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства и если транспортное средство не находится в розыске, предлагается допустить применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге на основании:

Заявления, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства; Акта осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел; Диагностической карты технического осмотра.

В правилах указано, что машины-трансформеры после легализации могут эксплуатироваться только на территории Казахстана.

«Транспортные средства, указанные в пункте 12-1 настоящих правил, подлежат эксплуатации только на территории Республики Казахстан, изменение права собственности в отношении таких транспортных средств не допускается. В свидетельстве о регистрации такого транспортного средства указывается следующая запись «Запрет на изменение права собственности, допускается эксплуатировать только на территории РК», — указано в проекте документа.

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