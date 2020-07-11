Каким будет День траура по умершим от COVID-19 в Костанайской области

В пресс-службе управления внутренней политики по Костанаю сообщили, что 13 июля будут приспущены флаги на всех государственных и административных зданиях

13 июля 2020 года Президентом страны объявлен как День общенационального траура по погибшим от коронавирусной инфекции.

В истории страны общенациональный траур объявлялся восемь раз по различным причинам (в основном, локального техногенного характера), но впервые он объявлен вследствие мировой пандемии коронавируса и гибели значительного числа казахстанских граждан.

Беспрецедентность ситуации и гибель наших соотечественников в результате коронавирусной инфекции диктуют необходимость принятия специальных мер, призванных не только почтить память погибших, но и вселить в граждан чувство общности и единства в борьбе с пандемией.

Первое. В соответствии с Конституционным законом РК «О государственных символах» 13 июля 2020 года в 00.01 часов по всей стране на зданиях государственных органов, а также на зданиях дипломатических представительств должны быть приспущены государственные флаги.

Второе. 13 июля в 12.00 часов (по времени Нур-Султана) предлагается объявить Минуту молчания по всей стране.

Предполагается, что одновременно с руководством страны, акимы гг.Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областей выйдут на площади перед зданиями акиматов и почтут память погибших минутой молчания (10-15 человек).

В городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент и областных центрах представители полиции и военные соберутся у центральных флагштоков (10-15 человек). Также рекомендуется выход руководителей, главных врачей в медицинских халатах (10-15 человек) возле центральных больниц и поликлиник, которые почтут память погибших коллег и близких.

В знак уважения и памяти по погибшим представители государственных органов, военные, врачи прикрепят на одежду траурную ленту.

При этом, обязательно необходимо соблюдать все требования карантина (маски, социальная дистанция, ограниченное количество людей).

В эфире республиканских телеканалов будет организована прямая трансляция минуты молчания с участием Главы государства.

Третье. В День общенационального траура в средствах массовой информации целесообразно воздержаться от размещения развлекательного контента и придерживаться черно-белой гаммы в оформлении. В случае наличия звукового сопровождения на Интернет-ресурсах, рекомендуется его отключить.

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона «О рекламе» необходимо исключить из сетки вещания всех теле- и радиоканалов рекламный контент. Также рекомендуется не размещать рекламные материалы в печатных изданиях. Операторам телерадиовещания и интернет-телевидения рекомендуется на период национального траура воздержаться от трансляции и ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов с развлекательным и рекламным контентом.

В социальных сетях предлагается организовать акции памяти с размещением тематических аватарок, хэштегов #ұмытпаймыз, #помним. Также предлагается публиковать соболезнования и комментарии общественных деятелей, представителей интеллигенции, лидеров общественного мнения.

Для выражения сочувствия и поддержки гражданам, потерявшим своих близких в результате пандемии, на знаковых объектах, LED-дисплеи в областных центрах и городах предлагается разместить изображения траурной ленты.

В целом указанный комплекс мер позволит выразить дань уважения погибшим, продемонстрировать общность всех казахстанцев в борьбе против пандемии.

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