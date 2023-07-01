Каким будет июль, сообщили синоптики

C поступлением теплых воздушных масс с восточного побережья Средиземного моря и Средней Азии на западные регионы Казахстана в первой декаде месяца прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от +12+17°С до +18+23°С, днем от +21+26°С до +30+38°С; на юго-западе ночью от +15+22°С до +20+28°С, днем от +25+35°С до +33+40°С.

В остальных регионах страны с чередованием теплых и прохладных воздушных масс будет происходить колебание температурного фона:

на северо-западе страны ночью от +12+23°С до +10+18°С, днем от +28+35°С до +22+27°С;

на севере, в центре РК ночью от +7+17°С до +15+20°С, днем от +23+33°С до +27+35°С;

на востоке ночью от +3+13°С до +13+20°С, днем от +17+25°С до +25+33°С;

на юго-востоке ночью от +12+20°С до +20+25°С, днем от +25+33°С до +33+38°С, в горных районах юга республики ночью от +5+10°С до +8+13°С, днем от +20+25°С до +25+30°С.

в южных регионах ночью от +17+23°С до +20+27°С, днем от +33+40°С до +27+32°С;

В течение декады с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды с дождями, в отдельные дни с сильными, с грозами, градом, шквалистым ветром, с порывами до 15-28 м/с прогнозируется в начале месяца на западе, северо-западе страны, с середины декады уже на большей части Казахстана, а на западе, юго-западе дожди прекратятся.

В начале второй декады на большей части республики прогнозируется преимущественно жаркая и малооблачная погода. Затем в конце второй декады и в третьей декаде месяца ожидается частая смена синоптической ситуации, когда жаркие дни будут сменяться прохладной и дождливой погодой. Ожидается колебание температуры воздуха:

на западе и в южной половине страны ночью от +12+20°С до +20+26°С, днем от +23+28°С до +31+42°С;

в северных, центральных и восточных регионах республики ночью от +8+15°С до +15+23°С, днем от +20+25°С до +27+36°С;

В целом средняя за месяц температура в июле воздуха ожидается около климатической нормы в северной половине РК, в южной половине — выше нормы на 1°. Количество осадков ожидается около нормы на большей части Казахстана, больше нормы — на севере, северо-востоке, востоке и в горных районах юга, юго-востока РК, меньше нормы — преимущественно на большей части Актюбинской, Кызылординской, и на западе Костанайской области.

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