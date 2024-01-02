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Каким будет январь, сообщили синоптики

Фотография для новости Каким будет январь, сообщили синоптики

Фото alau.kz/Натальи Луговской

В январе погоду Казахстана часто будет определять Атлантические циклоны и связанные с ним атмосферные фронты, на большей части республики прогнозируются осадки (дождь, снег), в северных регионах — преимущественно в виде снега.

По РК часто ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-28 м/с.

С 3 января на северо-западе, севере, центре и на востоке Казахстана с затоком холодных воздушных масс прогнозируется кратковременное понижение температуры воздуха:

  • на северо-западе, севере республики ночью от -3+2°С до -20-27°С, днем от -3+2°С до -7-15°С;
  • в центре и на востоке РК ночью от 0,-8°С до -20-28°С, днем от 0,-5°С до -5-18°С;

Во второй половине первой декады в северной половине Казахстана прогнозируется ослабление морозов: ночью до -5-15°С, днем до -3-8°С. В конце первой декады, в начале второй декады января с усилением поля повышенного давления вновь температура понизится ночью до -18-25°С.

В западных регионах страны в начале января ожидается понижение температуры воздуха ночью от -3+5°С до 0,-10°С, днем от -3+7°С до 0,-5°С, во второй половине – дальнейшее понижение ночью до -10-18°С, днем до -3-10°С, лишь в конце первой декады потеплеет.

В южной половине республики волна холода ожидается менее интенсивной, прогнозируется колебание температурного фона ночью от -5+5°С до -3-15°С, днем от +5+10°С до -8+3°С.

Согласно консультативному прогнозу во второй и третьей декадах января 2024 г. на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться оттепелями, при которых учащаются прохождение циклонов и атмосферных фронтов и как следствие снегопады (в южной половине РК осадки), метели. А при смене воздушных масс наблюдаются гололедные явления, туманы.

Прогнозируется несколько волн тепла: в северной половине и на востоке РК температура ночью повысится до -3-13°С, днем до -5+5°С; в южной половине и на западе РК ночью до -5+5°С, днем до +5+15°С.

С северо-западным вторжением антициклонов на территорию страны прогнозируются несколько волн холода. Температура воздуха в эти дни понизится:

  • в северной половине, на востоке и в горных районах юго-востока РК ночью до -22-30°С, днем до -12-20°С;
  • в южной половине и на западе РК ночью до -13-23°С, днем до -3-13°С.

Температурный фон в январе по территории Казахстана ожидается преимущественно выше климатической нормы на 1-2°.

Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части РК, больше нормы — в северо-западной половине страны, в горных и предгорных районах юга и юго-востока РК.

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