Первая декада января, по прогнозам синоптиков Казгидромет, пройдёт под знаком неустойчивой зимней погоды.
В регионе ожидаются снег и метели. Ночью температура воздуха составит –10…–15 градусов, днём — –5…–10.
При этом возможны резкие колебания температуры и кратковременные оттепели.
Аналогичные погодные условия сохранятся и во второй декаде месяца — с осадками, ветром и периодическими изменениями температурного фона.
Ближе к концу января характер погоды изменится. В Костанайской области прогнозируется усиление морозов: температура воздуха может понизиться до –28…–33 градусов, что станет самым холодным периодом месяца.
И оттепель, и минус 35. Каким будет январь, рассказали синоптики
"Начнут фиксировать каждый шаг": На опасения казахстанцев ответили в МВД РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.