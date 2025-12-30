Первая декада января, по прогнозам синоптиков Казгидромет, пройдёт под знаком неустойчивой зимней погоды.

В регионе ожидаются снег и метели. Ночью температура воздуха составит –10…–15 градусов, днём — –5…–10.

При этом возможны резкие колебания температуры и кратковременные оттепели.

Аналогичные погодные условия сохранятся и во второй декаде месяца — с осадками, ветром и периодическими изменениями температурного фона.

Ближе к концу января характер погоды изменится. В Костанайской области прогнозируется усиление морозов: температура воздуха может понизиться до –28…–33 градусов, что станет самым холодным периодом месяца.

