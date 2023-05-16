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Каким будет курс доллара к началу лета? Прогноз экспертов финрынка

Фото из открытых источников

Продажи долларов из Нацфонда и майский налоговый период помогут снизить негативное влияние внешних факторов на курс нацвалюты, считают эксперты.

Эксперты финрынка прогнозируют, что к началу июня 2023 года курс доллара составит 452 тенге, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, передает informburo.kz

«Продажи инвалюты из Нацфонда в сочетании с обязательной продажей валютной выручки субъектами квазигоссектора (суммарно около 1 млрд долларов в мае) и майский налоговый период могут частично нивелировать негативное влияние внешних факторов на курс нацвалюты», – говорится в сообщении.

Инфографика с сайта Ассоциации финансистов Казахстана

Через год, по мнению экспертов, нацвалюта ослабнет до 476,4 тенге за доллар.

Несмотря на то, что в течение года эксперты финрынка прогнозируют рост цены нефть, их ожидания по ценам на сырьевом рынке немного ухудшились (84,1 против 86,1 доллара за баррель месяцем ранее).

Участники опроса в ближайшие 12 месяцев ожидают ослабления российской валюты на 12% – до 87,1 рубля за доллар. Это может быть связано с сохранением геополитических рисков, серьёзным снижением профицита торгового баланса РФ и выходом иностранных компаний из российского бизнеса.

Согласно майскому прогнозу экспертов финрынка, через год рост цен в Казахстане составит 12,6%. Однако, по мнению большинства экспертов, это не станет причиной снижения Нацбанком базовой ставки 26 мая: 79% респондентов ожидают её сохранения на текущем уровне и только 21% прогнозирует снижение.

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