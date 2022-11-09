Каким будет курс доллара к тенге к началу декабря? Прогноз экспертов

Участники финансового рынка прогнозируют, что к началу декабря средний курс доллара будет на уровне 469,5 тенге, а через год – на отметке 490 тенге за доллар, сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, передает informburo.kz

«Что касается курса нацвалюты, то вероятный рост нефтяных котировок, а также сужение дифференциала процентных ставок с развитыми странами после существенного повышения базовой ставки на октябрьском заседании Нацбанком РК, вероятно, будут оказывать положительное влияние на тенге», – говорится в исследовании.

В АФК отметили, что отсутствие заметных успехов в замедлении роста цен в стране (инфляция выросла до 18,8% в октябре) привело к ухудшению оценки ожидаемой через год инфляции — до 13,9%. Мнения экспертов по поводу изменения базовой ставки вновь разделились: 52% ожидают её сохранения на декабрьском заседании Нацбанка РК, а 48% – повышения до 16,5-17,0%.

«С одной стороны, Нацбанк отмечает сохраняющийся потенциал повышения базовой ставки, исходя из состояния проинфляционных рисков, но с другой – продолжаемое замедление экономического роста может скорректировать действия регулятора», – отметили в АФК.

Даже с учётом ожидаемого роста цен на нефть эксперты ожидают дальнейшего снижения роста экономики в течение года до 2,7% (3,2% месяцем ранее). По мнению экспертов финрынка, нефтяные котировки могут вырасти до 102,4 доллара за баррель (тек. 98,6) к концу 2023 года.