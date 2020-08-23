Каким будет курс доллара в Казахстане в 2021 году

В проекте закона «О республиканском бюджете», опубликованном на сайте «Открытые НПА», министерство финансов запланировало расчетный курс доллара к тенге на 2021 год, передает zakon.kz.

«Прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2021 год рассчитан исходя из объема добычи нефти 86 миллионов тонн мировой цены на нефть 35 долларов за баррель, курса тенге к доллару США 420 тенге и составил 1,95 триллиона тенге», — говорится в документе.

Как отмечается, поступления от организаций нефтяного сектора увеличатся на 12,2 миллиарда тенге за счет увеличения курса тенге к доллару с 415 в 2020 году до 420 тенге за доллар в 2021 году.

Также в проекте закона сообщается о планах на 2021 год целевого трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме 1 триллион тенге на цели, определенные Президентом РК.

Предлагается гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет на 2021 год в размере 2,7 триллиона тенге.

Ранее сообщалось, что в этом документе установлены минимальный размер заработной платы, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты, минимальный размер пенсии, месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК, величина прожиточного минимума.

При этом пенсия повышается на 7 процентов.

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