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Каким будет лето 2023 года

alau.kz

«Казгидромет» опубликовал консультативный прогноз на лето 2023 года.

Согласно консультативному прогнозу летом 2023 года на большей части республики температурный фон прогнозируется выше нормы, лишь в северных регионах в пределах климатической нормы.

В северо-западной и северо-восточной половине Казахстана, с прохождением фронтальных разделов и поступлением порций холода из районов Северных морей, возможно колебание температуры воздуха днем от +30+38 °С до +15+20°С, и в то же время в юго-западной половине республики в отдельные дни столбики термометров могут достигать отметки +40+45°С. Жаркие дни будут сменятся прохладными днями  с проливными дождями, грозами и шквалистым ветром.

Первый месяц лета июнь — ожидается жарким на большей части страны, средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на севере, северо-востоке, востоке, юго-востоке страны (норма: +18+23°С на большей части Казахстана, +24+28°С — в юго-западной половине страны, +7+17°С — в горных районах юго-востока и востока республики).

Июль — середина лета, на большей части Казахстана средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, в южных регионах страны — выше нормы на 1° (норма: +18+24°С на большей части РК, +25+30°С — в южной половине страны, +9+17°С — в горных районах юго-востока и востока республики).

Последний месяц лета август ожидается жарким на большей части страны, температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1-2°, и лишь в северо-западной половине республики ожидается около нормы (норма: +20+28°С на большей части РК, +16+19°С – в северо-восточной половине страны, +11+15°С — в горных районах востока и юго-востока республики).

Что касается осадков, то в целом летом на большей части республики ожидается дефицит осадков. Количество осадков в пределах климатической нормы прогнозируется:

  • в июне на северо-западе, северо-востоке, юго-востоке и в горных районах юга страны (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,7-24 мм в юго-западной половине страны, 51-155 мм – в отдельных районах севера и в горных районах юго-востока и востока республики);
  • в июле — в северо-западной части РК (норма: 25-49 мм на большей части РК, 1,4-24 мм — в юго-западной половине, 50-84 мм – в отдельных районах северо-запада, севера, центра и востока страны, в горных районах юго-востока и востока республики);
  • в августе — в северных, восточных, юго-восточных регионах Казахстана (норма: 1-24 мм на  большей части РК, 25-49 мм — на севере, на большей части северо-запада, востока, юго-востока страны, 50-63 мм – в отдельных районах севера, востока, юго-востока РК).
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