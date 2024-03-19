Каким будет лето, сообщили синоптики Казгидромета

Сезонный прогноз погоды по территории Казахстана на апрель — октябрь представили синоптики Казгидромета.

Апрель

В апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части РК, около нормы – в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях, на северо-западе области Ұлытау и Карагандинской области.

Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в области Ұлытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей

Май

В мае средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1° на большей части республики, около нормы — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Северо- Казахстанской, на большей части Акмолинской, Павлодарской областей.

Количество осадков в мае предполагается около нормы на всей территории Казахстана.

Июнь

В июне средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы — в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях, в западной половине Актюбинской области.

Количество осадков в июне прогнозируется меньше нормы на большей части территории республики, около нормы — в Атырауской, на большей части Западно-Казахстанской, Актюбинской областей, на севере Мангистауской, на северо-западе Костанайской, на юго-востоке Туркестанской, на юге Жамбылской, в юго-восточной половине Алматинской и области Жетісу, больше нормы – на северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Актюбинской областей.

Июль

В июле средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на всей территории Казахстана.

Количество осадков в июле предполагается около нормы на большей части территории республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской областей, на большей части Костанайской области, на крайнем севере Карагандинской области, меньше нормы – в юго-западной и южной половине РК.

Август

В августе на большей части республики средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы, выше нормы на 1°– в Алматинской, в области Жетісу, на большей части Жамбылской и Туркестанской областей.

Количество осадков в августе прогнозируется около нормы на большей части территории страны, меньше нормы — в области Ұлытау, в Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской областях, на большей части Алматинской, на западе областей Абай и Жетісу, на крайнем юге Павлодарской области, больше нормы – в Северо-Казахстанской, в северной половине Костанайской, на крайнем севере Актюбинской, Акмолинской, Павлодарской областей.

Сентябрь

Средняя за месяц температура воздуха в сентябре предполагается около нормы на большей части страны, выше нормы на 1° — в Западно-Казахстанской, в северной половине Атырауской, на северо-западе Актюбинской областей.

Количество осадков в сентябре предполагается меньше нормы на большей части Казахстана, около нормы — в Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях, в областях Абай и Жетісу, на большей части Жамбылской, в юго-восточной половине Акмолинской, на крайнем юго-востоке Туркестанской областей

Октябрь

В октябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части территории республики, около нормы — в Восточно- Казахстанской, на большей части Алматинской области, областей Абай и Жетісу.

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