Каким будет март, рассказали синоптики

Фото alau.kz
Гендиректор Казгидромета Данара Алимбаева рассказала, каким ожидается март в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
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«По предварительному прогнозу погоды, март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2 процента на большей части республики, около нормы в Западно-Казахстанской области и на северо-западе Атырауской области. В отдельные дни марта на севере и востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла, на юге и западе — до 20 градусов тепла», — сообщила Алимбаева на заседании правительства.
По ее словам, количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части республики.
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3463 - в Костанайской области
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