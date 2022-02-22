Каким будет март, рассказали синоптики

Гендиректор Казгидромета Данара Алимбаева рассказала, каким ожидается март в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

«По предварительному прогнозу погоды, март ожидается теплым и осадочным. Температура воздуха прогнозируется выше климатической нормы на 1-2 процента на большей части республики, около нормы в Западно-Казахстанской области и на северо-западе Атырауской области. В отдельные дни марта на севере и востоке страны в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до 10 градусов тепла, на юге и западе — до 20 градусов тепла», — сообщила Алимбаева на заседании правительства.