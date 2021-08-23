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Каким будет масочный режим в школах

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Утверждены правила масочного режима в школах и других учебных заведениях, передает zakon.kz.

Все учащиеся (студенты) должны соблюдать масочный режим. Маску должны носить постоянно, за исключением времени приема пищи и посещения урока физкультуры.

Порядок ношения масок урегулирован санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине» (27 мая 2021 года № ҚР ДСМ-47), – сообщает пресс-служба акимата Алматы.

Таким образом, пунктом 54 указанных Санитарных правил предусмотрено, что в общественных местах на открытом воздухе и в помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения, в общественном транспорте, ношение медицинских или тканевых масок является обязательным, за исключением:

  • детей в возрасте до пяти лет;
  • случаев приема пищи в местах общественного питания;
  • лиц, занимающихся индивидуальными, групповыми занятиями спортом при соблюдении социальной дистанции.
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